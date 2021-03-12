【全球放水】加拿大央行暗示民眾如使用巨額儲蓄，或加快加息步伐

《經濟通通訊社１２日專訊》加拿大央行副總裁斯肯布理周四（１１日）表示，如果民眾開

始使用他們在疫情期間積累的巨額儲蓄，可能會明顯增強消費和就業復甦，加快經濟增長，暗示

這可能會加快加息步伐。

他指出加拿大上年支出平均減少４０００加元，加上因政府緊急福利金而增加的家庭收入，

疫情期間的超額儲蓄高達１８００億加元。（ａｌ）

