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即市新聞

12/03/2021 17:52

《台股攻略－馮偉明》台股升勢持續，升破１６２００點關口

　　《台股攻略》美股強勢，刺激亞洲股市今日（１２日）上升，台股亦跟隨造好，加上資金回
流至電子股板塊，推高指數升幅。加權指數今早一度升１１８點至１６２９８點，及後升幅收窄
，最終收１６２５５點，升７５點，成交金額縮減至不足３０００億元（新台幣．下同）。
　　台積電、聯電及日月光ＡＤＲ股價昨晚在美股市場升超過５％，帶動其正股今日穩步上揚。
台積電及聯電分別收６１４元及４９﹒１０元，升５元及０﹒４５元；而日月光投控則力守平盤
，收１０５元，無起跌。其他電子權值股方面，聯發科及鴻海分別收８９９元及１２０元，升
１１元及３元。大立光股價逆市向下，收３４６５元，跌１５元。ＩＣ設計股持續強勢。金麗科
、九暘、類比科、普誠、敦泰及亞信紛紛升至漲停收市，而凱鈺、富鼎及訊杰亦升５％以上。遠
東至美國東、西岸海運航線運費持續高企，令航運股再受市場關注。陽明升超過３％，台航升超
過２％，而長榮海運、台驊投控及華航股價亦升超過１％。
　　資金持續流入電子股板塊，加上美金弱勢有利熱錢重回亞股市場，雖然震盪在所難免，但台
股後市走勢依然正面。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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