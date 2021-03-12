【債息飆高】美國債息重上１﹒６水平，美股納指期貨現跌近１％

《經濟通通訊社１２日專訊》美國債息於亞洲中午交易時段突然急升，並更重上１﹒６％水

平，美股納指期貨現跌近１％。

道指３月期貨升０﹒０６％或２１點，報３２５００點。標指３月期貨跌０﹒２５％或９點

，報３９２６點。納指３月期貨跌０﹒９９％或１２９點，報１２９１８點。

美國指標十年期國債孳息率現升７﹒３個基點至１﹒６％，隔晚僅微漲至１﹒５２６％。美

匯指數現微升至９１﹒７３，美元兌日元升至１０９水平。（ａｌ）

