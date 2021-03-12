【債息飆高】美債息再飆至逾１﹒５７水平，納指期貨跌近０﹒５％

《經濟通通訊社１２日專訊》美國債息於亞洲中午交易突然急升，納指期貨現跌近

０﹒５％。

道指３月期貨升０﹒２１％或６９點，報３２５４８點。標指３月期貨跌不足１點，報

３９３６點。納指３月期貨跌０﹒３６％或４７點，報１３０００點。

美國指標十年期國債孳息率現進一步回升至１﹒５７４％，隔晚微漲至１﹒５２６％。美匯

指數現微升至９１﹒６８。（ａｌ）

