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12/03/2021 14:30

【債息飆高】美債息再飆至逾１﹒５７水平，納指期貨跌近０﹒５％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國債息於亞洲中午交易突然急升，納指期貨現跌近
０﹒５％。
　　道指３月期貨升０﹒２１％或６９點，報３２５４８點。標指３月期貨跌不足１點，報
３９３６點。納指３月期貨跌０﹒３６％或４７點，報１３０００點。
　　美國指標十年期國債孳息率現進一步回升至１﹒５７４％，隔晚微漲至１﹒５２６％。美匯
指數現微升至９１﹒６８。（ａｌ）

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