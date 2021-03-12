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即市新聞

12/03/2021 11:07

《窩輪豪情－梁業豪》小米下站反彈目標２４﹒５７４元

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
資訊科技費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中
升控股（００８８１）、藥明生物（０２２６９）與石藥集團（０１０９３），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選匯控（００００５）、新東方（０２９９７）與中移動（００９４１）。
　　港股高開後，很快便見淡友大戶反攻，表現非常不理想。沽盤主要來自友邦保險
（０１２９９）與匯控。另一方面，小米價（０１８１０）有利好消息支持股價急升上２４元，
到達了筆者昨天（１１日）於ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內提供的第二個量度升幅目標２３﹒８２５元
。短線投機者的下個進攻目標會是２４﹒５７４元。此外，阿里巴巴（０９９８８）亦對恆指的
表現有很大的貢獻。觀手近日大市回升的勢頭，看來市場參與者對這個反彈市況信心不足。建議
短期投機者將止蝕位即時上移至２６７９１，才看價位向更高的水平進發。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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