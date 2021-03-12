《談國論企－黎偉成》強軍提桿國家主權安全發展能力

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０２１年３月５日發布的《政府工作報告》，談及

今年發展的主要預期目標，簡明精要地指出要提高軍隊桿衛國家主權、安全、發展利益的戰略能

力，就要推進攻治建軍、改革強軍、科技強軍等多個方面的建設，間接回應美帝國霸權主義貿然

製造「中國威脅」謬論，強力反擊圍堵、封殺甚至攬炒劣行。



＊軍隊保國家安全去年更支持疫情防控＊



《政府工作報告》論及國防和軍隊政策，放在各項社會經濟民生等建設和發展預期目標之後

，充分顯示中國政府一直專注於本國內部事務，而國防與軍防的建設，是為了保國家衛權益，乃

王者之道，絕非現今之美帝、昔日之英帝的政經霸權主義所能及，所言可印證於：

特別是（甲）國防和軍隊於過去一年所取得的佳績，主要為（１）在「建設取得新的重大成

就」，相信所指的是海軍、空軍和導彈等方面的建設，特別是圍繞航空母艦為主的各種各樣艦艇

、戰機及導彈的建設和提質，使中國在海上的防衛能力大大提高，有助於維護國家主權起上十分

重大的作用和效益。

要高度注意的，是《政府工作報告》提到（２）人民軍隊在「維護國家安全和疫情防控中展

出過硬本領和優良作風」，所指的維護國家安全，是軍隊與生俱來的天職；而保護和穩定社會，

必不可少的重任，並可見之於在防控疫情所作出的貢獻。

至於（乙）新的一年，《政府工作報告》強調（一）「要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新

時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，嚴格落實軍委主席負責制，聚焦建軍１００

年奮鬥目標，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍」，黨指揮槍，是中共

建黨至今一直強力堅持的政策，故此言所指的「推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍

、依法治軍」，具高度的政策性和策略性要求。

關於對軍之要五項要求，惹人注目的當然為（ｉ）科技強軍，和（ｉｉ）人才強軍等兩大項

。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０２１年１月４日簽署《中央軍委

２０２１年１號命令》，向全軍發布開訓動員令，要求深化實戰實訓、聯戰聯訓、科技強訓、依

法治訓，更要全面提高訓練實戰化和打贏能力。《動員令》十分強調的要「深化科技強訓」，為

現代軍事銳攻能防的重要法門，更是保家衛國必由之道。

此為《政府工作報告》指出要（二）「全面加強練兵備戰，統籌應對各方向各領域大安全風

險，提高桿衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力」。中國要在國防和軍隊作出深化科技強訓

，所突出者是「科技」，與科技興國是相配合和相輔相成的政策。科技研發和應用，要在全國各

地遍地開花，在經濟上當然是體現於各行各業各企的生產、服務提質增量，亦適用於國防。

對軍之五項要求，最重要的當然是政治建軍，是之為黨指揮槍之是謂也。



＊要政治建軍改革強軍科技強軍人材強軍依法治軍＊



由是《政府工作報告》指出要（三）「優化國防科技工業布局，完善國防動員體系」。中國

的國防科技工業，不是英國昔日的「兵工廠」，亦非美帝利用各種各樣補貼方式支持飛機製造商

等「私人企業」研製戰機及導彈等，都是具高度集中和攻擊性的國防軍隊「建設」，而中國是讓

許許多多的企業的研發各種各樣的配件、部件甚至產品，支持國防建設和發展，航母建設就是很

好的例子。

和（四）各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展「雙擁」活動，譜寫魚水情深的時

代華章。

需要指出者，為（丙）美帝國霸權主義者的仇華壓華惡思劣行不斷升級，並可見之於拜登政

府治下的美國印太司令部司令戴維森於３月９日，出席美國參議院軍事委員聽證會時再次大肆炒

作所謂「中國威脅論」，在沒有任何理據底下妄指中國是美國最大的戰略威脅，而「美國在與中

國展開大國競爭時面臨的最大危險是常規威懾力的削弱」，力圖索取美國國會更多軍費支持。

還有，拜登於３月１２日與日本、印度、澳洲等領導人舉行線上會議，乃所謂「四方安全對

話」框架下的產物，是為美帝要拉攏盟友圍堵中國之舉。

凡此，中國強國、強軍，乃不二之選。（財政貨幣政策，《政府工作報告》之五）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

