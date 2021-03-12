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即市新聞

12/03/2021 09:45

《異動股》小米升幅擴大至逾８％一度觸十天線，擬百億元回購股份

　　《經濟通通訊社１２日專訊》小米（０１８１０）現價升８﹒４６７％，報２３﹒７００元
，盤中高見２４元，觸及十天平均線（２３﹒９８０元）。該股暫成交約２﹒０４億股，涉資４
７﹒４０億元。
　　小米公布，決議行使去年６月２３日獲授一般股份購回授權，購回股份數目不超過已發行股
份總數１０％，將以不定期按最高總額１００億元於公開市場購回股份。
　　該集團指，會在符合上市規則情況下購回股份，在知悉內幕消息後任何時間直至有關消息獲
公布前均不得於聯交所購入其股份。該集團認為，於現況下進行股份購回可展示對自身業務展望
及前景充滿信心，且最終為公司帶來裨益及為股東創造價值，並認為現有財務資源足以支持股份
購回，同時維持穩健財務狀況。隨著手機Ｘ　ＡＩｏＴ戰略持續有力推進下，該集團以股份購回
表達對現時及長期業務前景充滿信心，將繼續提供「感動人心，價格厚道」的產品，相信該價值
定位在現時市場狀況下會更具競爭力。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　２３﹒７００元　　　升８﹒４６７％
　　騰訊（００７００）　　　６９０﹒０００元　　　升１﹒３９６％
　　美團（０３６９０）　　　３４６﹒２００元　　　升０﹒４６４％
　　京東集團（０９６１８）　３４８﹒２００元　　　跌３﹒４９２％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２３３﹒０００元　　　升２﹒３７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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