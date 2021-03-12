《異動股》小米升幅擴大至逾８％一度觸十天線，擬百億元回購股份

《經濟通通訊社１２日專訊》小米（０１８１０）現價升８﹒４６７％，報２３﹒７００元

，盤中高見２４元，觸及十天平均線（２３﹒９８０元）。該股暫成交約２﹒０４億股，涉資４

７﹒４０億元。

小米公布，決議行使去年６月２３日獲授一般股份購回授權，購回股份數目不超過已發行股

份總數１０％，將以不定期按最高總額１００億元於公開市場購回股份。

該集團指，會在符合上市規則情況下購回股份，在知悉內幕消息後任何時間直至有關消息獲

公布前均不得於聯交所購入其股份。該集團認為，於現況下進行股份購回可展示對自身業務展望

及前景充滿信心，且最終為公司帶來裨益及為股東創造價值，並認為現有財務資源足以支持股份

購回，同時維持穩健財務狀況。隨著手機Ｘ ＡＩｏＴ戰略持續有力推進下，該集團以股份購回

表達對現時及長期業務前景充滿信心，將繼續提供「感動人心，價格厚道」的產品，相信該價值

定位在現時市場狀況下會更具競爭力。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米（０１８１０） ２３﹒７００元 升８﹒４６７％

騰訊（００７００） ６９０﹒０００元 升１﹒３９６％

美團（０３６９０） ３４６﹒２００元 升０﹒４６４％

京東集團（０９６１８） ３４８﹒２００元 跌３﹒４９２％

阿里巴巴（０９９８８） ２３３﹒０００元 升２﹒３７３％

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（ｅｃ）

