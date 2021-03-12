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即市新聞

12/03/2021 15:59

《異動股》騰訊急插逾４％，據報成為加大金融監管的下一個目標

　　《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）尾市轉跌，現價跌４﹒４１％，報
６５０﹒５元，該股成交約２１６０萬股，涉資１４５﹒５４億元。
　　外電引述消息人士報道，繼阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團後，騰訊將成為金融監管
當局下一個目標，騰訊尾市股價轉跌。報道指，象徵性的罰款僅僅只是個開始，與螞蟻集團一樣
，騰訊可能被要求成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務。
　　消息人士指，螞蟻及騰訊將遵守更嚴格的法規，為其他金融科技參與者樹立先例，此舉將標
誌著中國加快遏制科網巨頭的影響力。
　　而阿里巴巴跌０﹒４４％，報２２６﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
０﹒７９％。
　　現時，恆生指數報２８７４２，跌６４３點或跌２﹒１９％，主板成交１９４５﹒４７億元
。國企指數報１１１６９，跌１７１點或跌１﹒５１％。恆生科技指數報８４７５，跌１６５點
或跌１﹒９１％。
　　即月期指新報２８７２０，跌５５６點，低水２２點。即月國指期貨報１１１６１，跌
１５６點，低水８點。即月科指期貨新報８４３５，跌１７７點，低水４９點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　６５０﹒５元　　　跌４﹒４１％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２２６﹒６元　　　跌０﹒４４％
　　小米　　（０１８１０）　　　２３﹒０元　　　升５﹒２６％
　　美團　　（０３６９０）　　３３４﹒２元　　　跌３﹒０２％
　　京東集團（０９６１８）　　３４０﹒２元　　　跌５﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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