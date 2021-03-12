《異動股》騰訊急插逾４％，據報成為加大金融監管的下一個目標

《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）尾市轉跌，現價跌４﹒４１％，報

６５０﹒５元，該股成交約２１６０萬股，涉資１４５﹒５４億元。

外電引述消息人士報道，繼阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團後，騰訊將成為金融監管

當局下一個目標，騰訊尾市股價轉跌。報道指，象徵性的罰款僅僅只是個開始，與螞蟻集團一樣

，騰訊可能被要求成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務。

消息人士指，螞蟻及騰訊將遵守更嚴格的法規，為其他金融科技參與者樹立先例，此舉將標

誌著中國加快遏制科網巨頭的影響力。

而阿里巴巴跌０﹒４４％，報２２６﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

０﹒７９％。

現時，恆生指數報２８７４２，跌６４３點或跌２﹒１９％，主板成交１９４５﹒４７億元

。國企指數報１１１６９，跌１７１點或跌１﹒５１％。恆生科技指數報８４７５，跌１６５點

或跌１﹒９１％。

即月期指新報２８７２０，跌５５６點，低水２２點。即月國指期貨報１１１６１，跌

１５６點，低水８點。即月科指期貨新報８４３５，跌１７７點，低水４９點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ６５０﹒５元 跌４﹒４１％

阿里巴巴（０９９８８） ２２６﹒６元 跌０﹒４４％

小米 （０１８１０） ２３﹒０元 升５﹒２６％

美團 （０３６９０） ３３４﹒２元 跌３﹒０２％

京東集團（０９６１８） ３４０﹒２元 跌５﹒７１％

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（ｃａ）

