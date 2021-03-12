【選舉改革】張曉明：涉奪權顛覆沒退讓餘地，要釜底抽薪有效治理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》全國人大會議昨日通過了《全國人民代表

大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，港澳辦副主任張曉明今日在國新辦發布會表示

，這是維護香港特區政治穩定和政權安全的治本之策，有利於香港實現長治久安。

他稱，「修例風波」演變為社會動亂，充分證明香港當前存在的主要問題是政治問題，而且

不是有的人說的選舉制度要不要民主，民主步伐快一點還是慢一點的問題，而是涉及奪權與反奪

權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量，在這個問題上，我們沒有退讓的餘地。完善選舉制度

就是要運用中央依照憲法和基本法所具有的對香港特別行政區政治體制的決定權，阻斷反中亂港

勢力體制內奪權的通道，它與制定香港國安法其實是一套組合拳，將釜底抽薪，有效治理挑戰香

港特別行政區現在持續的種種亂象，維護國家安全和香港特別行政區的政治穩定、政權安全。



＊完善選舉制度的重點：調整優化選舉委員會並賦予新職能＊



張曉明並稱，這是立足香港的實際情況作出的適當選擇，有利於推進香港的民主制度循序漸

進、穩健發展。他指出，香港在英國殖民統治的１５０多年里毫無民主可言，回歸之後，香港同

胞才真正開始當家作主。香港民主制度付諸實踐的時間並不長，本身就需要在實踐當中不斷地探

索和完善。這次完善選舉制度的重點是對具有廣泛代表性的選舉委員會進行調整優化，並且賦予

它新的職能，除了可以繼續選舉產生香港特別行政區行政長官之外，還有權選舉產生立法會部分

議員，並參與立法會所有議員候選人的提名。這樣做的主要目的，就是要構建符合香港實際情況

、有香港特色的民主制度，使香港的民主步伐走得更加穩健。

