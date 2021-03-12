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12/03/2021 11:28

【選舉改革】張勇：人大決定具堅實憲制基礎，制度的決定權在中央

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》全國人大常委會法工委副主任張勇今日在
國新辦發布會表示，中央依據憲法和法律對香港特區行使全面管治權。「一國兩制」方針是維護
國家統一和領土完整，保持香港繁榮穩定。「一國」是「兩制」的前提和基礎。香港基本法所構
建的特別行政區制度是有原則、有前提的。基本法始終遵循了兩條原則：第一條原則是要以愛國
者為主體的「港人治港」，第二條原則是中央授權下的高度自治。
　　他指出，中國憲法明確規定，全國人民代表大會有權決定特別行政區的設立及其制度，香港
特區選舉制度是香港特區政治體制的核心內容，制度的決定權在中央。這些年來，反中亂港勢力
利用香港現行選舉制度存在的漏洞和缺陷，危害國家主權、安全、發展利益，破壞香港的憲制秩
序和有效管治。因此，有必要採取措施修改完善相關制度機制，這既是全國人大的權力，也是或
者說更是全國人大的責任。
　　他強調，全國人大的決定具有堅實的憲制基礎，就是在「一國兩制」方針下，憲法和香港基
本法共同構成了香港特別行政區的憲制基礎。在香港特別行政區實行的所有制度、機制，都是建
立在這麼一個憲制基礎之上的；香港特別行政區所有的制度、機制及其運行，都要符合這個憲制
基礎的要求，如果做不到這一點，或者違反甚至損害了這個憲制基礎，相關的制度也好，機制也
好，就必須作出修改，進行完善。
　　下一步，全國人大常委會修改香港基本法附件一、附件二，香港特區修改相關的本地法律，
都必須嚴格遵循全國人大的決定，並且要把決定的內容落到實處。

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