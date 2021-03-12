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12/03/2021 11:28

【選舉改革】張曉明：完善香港制度包括經濟、教育等，需各界參與

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》港澳辦副主任張曉明今日在國新辦發布會
表示，香港回歸以來，一個是基本法第２３條立法遲遲未立的問題，一個是香港的政制不斷發展
的問題，一直是困擾香港社會的兩大制度性問題。前者是加劇了香港在維護國家安全方面不設防
的狀況，後者是加劇了香港社會的政治亂局。香港國安法的制定實施，解決了前一個問題；現在
全國人大和下一步全國人大常委會修法主要是解決後面這個問題。實際上關乎到政治穩定和政權
安全的問題。這兩大舉措也可以說是珠聯璧合、共同發力，必將為「一國兩制」全面準確實施夯
實制度基礎，有利於「一國兩制」行穩致遠，也必將開創香港發展的新局面。
　　對於中央下一步還可能採取哪些制度改革，張曉明指出，有關決議里已經表明，對堅持和完
善「一國兩制」制度體系已經作了總體部署，特別提到要完善與香港基本法實施的相關制度和機
制，也包括政治、經濟、文化、教育、社會等方方面面的制度建設。可以肯定的是，所有這些制
度完善都會按照「一國兩制」方針在基本法的框架內來推進，在某些領域，比如教育領域，確實
需要注意一些正本清源、撥亂反正的工作，這些都需要特別行政區政府和香港社會各界來共同參
與。

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