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12/03/2021 11:28

【選舉改革】張曉明：泛民主派也有愛國者，可依法參選當選

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》港澳辦副主任張曉明今日在國新辦發布會
表示，不可簡單將反中亂港分子與泛民畫等號，泛民中也有愛國者，仍可依法參選、依法當選。
　　張曉明強調，愛國者治港並非不是新事物，亦並非要在香港社會、政治中搞「清一色」。他
指，中央有兩條政治界線，就是不愛國的人不能進入特區政權或管治架構，不等於他們不能在香
港正常工作和生活；另一界線，是將不愛國的人，特別是反中亂港分子，排除在特區管治架構外
，但不等於將所有反對派或泛民主派，全部排除在管治架構外。

＊完善選舉制度令香港有望走出政治泥沼＊

　　張曉明指出，香港立法會將來的民意代表性會更廣泛，立法會仍可聽到不同聲音，包括批評
政府的聲音；不同的是，可能再見不到做醜陋宣誓表演的人，亦再見不到肆意拉布、甚至大打出
手的議員。
　　張曉明表示，完善選舉制度令香港有望走出政治泥沼，「一國兩制香港號」會乘風破浪。而
人大的決定與港區國安法形成組合拳，令香港有條件發展經濟，破解房屋等民生問題，香港有望
從此擺脫政治爭拗，走出政治泥沼。他強調，無任何人比中共和中國政府更懂得「一國兩制」寶
貴價值，及保護「一國兩制」的初心，無論是訂立港區國安法，抑或今次完善選舉制度，以至將
來做的一切，都是為維護「一國兩制」，不存在改變「一國兩制」的問題。

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