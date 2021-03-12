《午市前瞻》北水取態保守，港股２８６００至２９６００點上落

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股三大指數全面造好，道指再創新高，納指升２﹒５％

。港股連升三日累漲８４４點後，今早承接美股高開１６４點，報２９５５０。隨即掉頭向下，

暫時倒跌最多２１２點，見２９１７３點，回試１０天線（約２９１６８點）和５０天線（約２

９１３９點）水平見支持，跌幅收窄。半日收報２９３１１，跌７３點或跌０﹒２５％，主板成

交１１３２﹒５０億元。國企指數報１１４１６，升７６點或升０﹒６７％。恆生科技指數報８

７５６，升１１６點或升１﹒３５％。

即月期指新報２９２７１，跌５點，低水４１點。即月國指期貨報１１３９０，升７３點，

低水２７點。即月科指期貨新報８７２５，升１１３點，低水１５７點。

內地股市靠穩，上證綜合指數報３４４９，升１３點或升０﹒３８％，成交２３６５﹒６０

億元人民幣。深證成份指數報１３８８５，升１９點或升０﹒１４％，成交２７１２﹒５０億元

人民幣。

藍籌股方面，港交所（００３８８）升０﹒２２％，報４６２﹒２元，以現價計，該股暫連

升３日，累計升幅４﹒８５％。內房股跑贏大市，碧桂園（０２００７）升３﹒６９％，報９﹒

５６元；潤地（０１１０９）升２﹒８１％，報３６﹒６元。



＊小米啟動百億回購，曾彈升一成＊



重磅科技股個別走，小米（０１８１０）擬百億元回購股份，半日升８﹒４７％，報２３﹒

７元，為表現最好藍籌及科指成分股；騰訊（００７００）升０﹒７３％，報６８５﹒５元。中

國反壟斷監管機構據報正考慮就反競爭行為，對阿里巴巴（０９９８８）處以破紀錄罰款，不過

阿里仍揚１﹒９３％，報２３２元。美團（０３６９０）升轉跌０﹒８１％，報３４１﹒８元。

快手（０１０２４）連升４日，再飆３﹒５１％，報３１８﹒６元。

多隻股份績後向下，京東（０９６１８）上季經調整盈利增１９４％勝預期，績後跌４﹒８

８％，報３４３﹒２元。聯通（００７６２）去年多賺一成，末期息也增１０﹒８％，但移動用

戶為三間電訊商中流失最多，拖累股價挫３﹒５１％，報４﹒６７元。友邦（０１２９９）全年

少賺３％，期內新業務價值遜預期，半日跌３﹒８５％，報９７﹒５元。港鐵（０００６６）去

年轉蝕４８﹒１億，股價近期走強後，今早急吐３﹒６９％，報４６﹒９５元。至於去年多賺三

成七的融創中國（０１９１８）股價造好，半日逆市揚１０﹒５８％，報３３﹒４５元。



＊比特幣升穿５﹒８萬美元關，概念股齊揚＊



隔晚美國十年債息曾跌穿１﹒５厘，通脹憂慮緩減，港銀齊挫，匯控（００００５）跌１﹒

７１％，報４６﹒１元；恆生（０００１１）軟０﹒４６％，報１５１﹒７元；東亞（０００２

３）跌０﹒９８％，報１８﹒２元；中銀（０２３８８）跌０﹒５３％，報２８﹒１５元；渣打

（０２８８８）跌０﹒８５％，報５２﹒４５元。

虛擬貨幣比特幣突破５﹒８萬美元關，為２月２２日以來首次，逼近２月份創下的紀錄高位

。比特幣概念股逆市向好，火幣科技（０１６１１）升３﹒５９％，報２３﹒１元；歐科雲鏈（

０１４９９）升２﹒９４％，報０﹒７元。早前大手買入比特幣的美圖（０１３５７）升３﹒０

１％，報２﹒７４元。



＊郭思治：大市調整勿借錢抽新股＊



在中國官媒開腔維穩及基金疑似來港掃貨消息帶動下，北水有重新流入港股的跡象。香港股

票分析師協會副主席郭思治對《經濟通通訊社》表示，美資基金因特朗普的投資禁令退場，北水

對港股的影響愈發加大，惟現時北水取向較保守。他認為港股最懷時侯已經過去，正處中期調整

，料短線２８６００點至２９６００點上落。

京東集團去年純利按年增３倍，惟績後股價回吐，郭思治認為，即使無美債息率上升因素，

新經濟股正值高位回調，北水流入速度慢，短期並不看好，中期上望３００元至４００元，需視

乎北水積極性。

友邦去年中國與香港新業務價值均有所倒退，郭思治認為，市場憧憬疫情過後集團大灣區業

務有所提振，料短線９５元至１０２元上落。

郭思治認為，大市正值調整，即使是新股亦不宜借錢認購，有機會蝕息。（ｃａ、ｎｓ）

