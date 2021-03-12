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12/03/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒３億人幣，買小米騰訊沽美團保利協鑫

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股三大指數齊升，不過美債息率再度抽升，恆指今日終
止三連升，高開低走跌逾２％。恆指高開１６４點，報２９５５０點，見３月４日以來高位，之
後掉頭向下倒跌逾兩百點，午後中段起走樣，美國十年期債息突抽升至１﹒６厘水平，港股尾市
愈跌愈急，最多插６７８點，報２８７０７；最後收報２８７３９，跌６４５點或２﹒２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４８﹒３億元人民幣，減少２５﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）；淨賣
出最多的依次是美團（０３６９０）、保利協鑫能源（０３８００）、中國聯通（００７６２）

　　主板成交２２５４﹒７６億元增加４﹒７％。其中港股通成交４８５﹒５億元，佔總成交
２１﹒５％。

＊北水轉買小米，淨流入逾３０億＊

　　小米擬百億元回購股份，收升４﹒１２％報２２﹒７５元，北水淨買入３０﹒６億元。
　　遭市場監管總局行政處罰的騰訊跌４﹒４１％報６５０﹒５元，北水淨買入４﹒７億元。
　　建行跌２﹒２９％報６﹒４元，北水淨買入２﹒９億元。
　　美團跌３﹒３７％報３３３元，北水淨賣出４﹒２億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　３０﹒６２
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　４﹒７３
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　２﹒８７
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　２﹒７７
　　中國宏橋　　　　（０１３７８）　　　　　　２﹒４２

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒２２
　　保利協鑫能源　　（０３８００）　　　　　－１﹒６９
　　中國聯通　　　　（００７６２）　　　　　－１﹒３３
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－０﹒８８
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－０﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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