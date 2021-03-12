《美元走勢－羅明立》歐元料１﹒２０００╱３０有較大阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９０ １０８﹒５２ １０８﹒８５

歐元╱美元 １﹒１９８８ １﹒１９４７ １﹒１９４７

英鎊╱美元 １﹒４００５ １﹒３９４７ １﹒３９５０

美元╱瑞郎 ０﹒９２７７ ０﹒９２４６ ０﹒９２７５

美元╱港元 ７﹒７６１４ ７﹒７５７２ ７﹒７６０６

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《美元走勢》隨著兩院通過後，美國總統拜登正式簽署１﹒９萬億美元的新冠紓困救助法案

，最快可於本周末經銀行轉帳到國民的帳戶。國際貨幣基金組織估計救助法案有望使美國ＧＤＰ

在未來三年增長５％至６％，有不少國家亦會從美國對商品、貨物和服務的需求增加中受益。由

於同時將有部分資金流入股市，美股昨日造好，再創新高。此外，市場將關注紓困方案對通脹的

影響，美國１０年期債息於１﹒５２厘附近波動。由於市場風險胃納改善，美匯回落至９１﹒４

０附近，澳元回升至０﹒７８，加元亦漲至１﹒２５２０兌１美元。



＊可考慮做空歐元交叉盤＊



歐央行於昨日（１１日）議息後維持貨幣政策不變，繼續總規模１﹒８５萬億歐元的緊急購

買資產計劃（ＰＥＰＰ）至少到２０２２年３月，但表示下季度將加快購買速度，目的是遏抑債

息上升對刺激經濟效果的不利影響。央行同時輕微調低明年經濟增長及通脹預測。消息公布後，

歐元一度由１﹒１９７０回落至１﹒１９３０左右，但隨著美元下跌，歐元曾逼近１﹒２０。估

計１﹒２０００╱３０有較大阻力，歐洲經濟情況令央行貨幣政策有進一步寬松的傾向，短期將

不利歐元走勢，可考慮做空歐元交叉盤。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９８０ １﹒１８８０ １﹒２０３５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

