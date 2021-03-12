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即市新聞

12/03/2021 15:48

《美元走勢－羅明立》歐元料１﹒２０００╱３０有較大阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９０　　　１０８﹒５２　　　１０８﹒８５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９８８　　　１﹒１９４７　　　１﹒１９４７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４００５　　　１﹒３９４７　　　１﹒３９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２７７　　　０﹒９２４６　　　０﹒９２７５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６１４　　　７﹒７５７２　　　７﹒７６０６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》隨著兩院通過後，美國總統拜登正式簽署１﹒９萬億美元的新冠紓困救助法案
，最快可於本周末經銀行轉帳到國民的帳戶。國際貨幣基金組織估計救助法案有望使美國ＧＤＰ
在未來三年增長５％至６％，有不少國家亦會從美國對商品、貨物和服務的需求增加中受益。由
於同時將有部分資金流入股市，美股昨日造好，再創新高。此外，市場將關注紓困方案對通脹的
影響，美國１０年期債息於１﹒５２厘附近波動。由於市場風險胃納改善，美匯回落至９１﹒４
０附近，澳元回升至０﹒７８，加元亦漲至１﹒２５２０兌１美元。
　
＊可考慮做空歐元交叉盤＊
　
　　歐央行於昨日（１１日）議息後維持貨幣政策不變，繼續總規模１﹒８５萬億歐元的緊急購
買資產計劃（ＰＥＰＰ）至少到２０２２年３月，但表示下季度將加快購買速度，目的是遏抑債
息上升對刺激經濟效果的不利影響。央行同時輕微調低明年經濟增長及通脹預測。消息公布後，
歐元一度由１﹒１９７０回落至１﹒１９３０左右，但隨著美元下跌，歐元曾逼近１﹒２０。估
計１﹒２０００╱３０有較大阻力，歐洲經濟情況令央行貨幣政策有進一步寬松的傾向，短期將
不利歐元走勢，可考慮做空歐元交叉盤。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９８０　　　１﹒１８８０　　　１﹒２０３５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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