《經濟通通訊社１２日專訊》港鐵（０００６６）「港島南岸」第６期項目今日下午２時截
收意向，現場所見，暫收７份意向書，包括碧桂園（０２００７）、華懋集團、帝國集團、其士
國際（０００２５）等。
「港島南岸」座落於香港仔內地段第４６７號，位於港鐵黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑
站。當中，第６期物業發展項目處於地段的東北面，其住宅樓面面積上限為４﹒６８萬平方米，
提供不多於７５０個住宅單位。（ｓｌ）
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12/03/2021 11:46
【截收意向】港鐵「港島南岸」第６期暫收７份意向書，包括華懋等
《經濟通通訊社１２日專訊》港鐵（０００６６）「港島南岸」第６期項目今日下午２時截
收意向，現場所見，暫收７份意向書，包括碧桂園（０２００７）、華懋集團、帝國集團、其士
國際（０００２５）等。
「港島南岸」座落於香港仔內地段第４６７號，位於港鐵黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑
站。當中，第６期物業發展項目處於地段的東北面，其住宅樓面面積上限為４﹒６８萬平方米，
提供不多於７５０個住宅單位。（ｓｌ）
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