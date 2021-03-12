【截收意向】港鐵「港島南岸」第６期暫收７份意向書，包括華懋等

《經濟通通訊社１２日專訊》港鐵（０００６６）「港島南岸」第６期項目今日下午２時截

收意向，現場所見，暫收７份意向書，包括碧桂園（０２００７）、華懋集團、帝國集團、其士

國際（０００２５）等。

「港島南岸」座落於香港仔內地段第４６７號，位於港鐵黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑

站。當中，第６期物業發展項目處於地段的東北面，其住宅樓面面積上限為４﹒６８萬平方米，

提供不多於７５０個住宅單位。（ｓｌ）

