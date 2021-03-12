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12/03/2021 12:58

【新冠肺炎】駐守高鐵西九龍站海關關員初步確診

　　《經濟通通訊社１２日專訊》一名駐守高鐵西九龍站的海關關員初步確診新冠肺炎，最近一
次當值為本周二（９日），現已入院。
　　海關表示，這名關員主要負責後勤工作，無需接觸公眾，上班期間一直有進行體溫探測，體
溫正常，無出現不適，海關正密切配合衞生防護中心的流行病學調查，跟進同一地方工作人士情
況，並會徹底清潔消毒相關工作地方。（ｂｉ）

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