【新冠肺炎】駐守高鐵西九龍站海關關員初步確診

《經濟通通訊社１２日專訊》一名駐守高鐵西九龍站的海關關員初步確診新冠肺炎，最近一

次當值為本周二（９日），現已入院。

海關表示，這名關員主要負責後勤工作，無需接觸公眾，上班期間一直有進行體溫探測，體

溫正常，無出現不適，海關正密切配合衞生防護中心的流行病學調查，跟進同一地方工作人士情

況，並會徹底清潔消毒相關工作地方。（ｂｉ）

