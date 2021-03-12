【百度上市】傳百度（０９８８８）配售已獲足額認購

《經濟通通訊社１２日專訊》路透旗下ＩＦＲ引述知情人士表示，百度（０９８８８）配售

已獲足額認購。

百度公布在港第二上市計劃，發售９５００萬股，其中５％香港發售，其餘９５％國際配售

；每股最高發售價２９５元，集資最最多２８０﹒２５億元。每手５０股，入場費

１４８９８﹒６４元。

百度今日起至下周三（１７日）中午招股，本月２３日掛牌。（ｂｉ）

