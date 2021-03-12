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12/03/2021 16:39

【企業盈警】泰林科建料去年少賺４０％至１５２０萬元人民幣

　　《經濟通通訊社１２日專訊》泰林科建（０６１９３）公布，集團預期截至２０２０年１２
月３１日止年度錄得綜合溢利約１５２０萬元人民幣，按年跌４０％。
　　主要由於新型冠狀病毒對全球經濟帶來不利影響，集團的運營和生產亦受到不利影響，導致
集團在報告所述期間的生產和銷售數量顯著下降。然而，儘管集團的客戶的工程進度和訂單有所
延誤，集團最終恢復營運及生產，集團之財務及業務狀況整體上維持穩健。（ｃｗ）

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