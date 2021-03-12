【夜期時段】即月期指報２８６０９點，跌１０１點，低水１３１點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８７０７點，跌３點，低水３３

點，最新報２８６０９點，跌１０１點，低水１３１點，合約成交６９７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１１４８點，跌１０點，低水２５點，最新報１１１３２

點，跌２６點，低水４１點，合約成交６３９張。

