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12/03/2021 18:58

【新冠疫苗】６９歲男子接種科興後面癱，至今７１宗異常事件報告

　　《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署就新冠疫苗安全監察發表第一期總結報告，截至本月７
日，共接獲７１宗接種疫苗後的異常事件報告，當中４７人，包括３０男１７女需住院治療，年
齡介乎３０至９０歲，各有５人出現輕微損傷、短暫性或顯著病狀；另有２人死亡。
　　該７１宗新冠疫苗的異常事件報告中，包括一名接種科興疫苗後，初步診斷為貝爾面癱的個
案。這名６９歲男子於本月６日，接種疫苗後兩小時左眼未能完全閉上，第二日再出現流口水及
眼部無淚水，於是求醫，目前已經出院。
　　衞生署表示，仍有待索取更多資料，這宗面癱個案，將連同第３宗接種疫苗後不適，之後死
亡個案，交予新冠疫苗臨床事件評估專家委員會於下周一（１５日）進行因果關係評估。
　　專家委員會早前開會，審視大約２０宗個案，當中有個案被判斷為與接種疫苗關係一致，其
中涉及３８歲男子於上月２８日接種科興疫苗後半小時見暈，出現頭漲及血壓高等徵狀。另一宗
被歸類為與疫苗接種因果關係一致的，是一名４４歲男子，於上月２７日接種科興疫苗後心跳加
速及見暈。
　　至於被列作與接種疫苗關係不一致的，包括一名９０歲女子，她於上月２７日接種科興疫苗
後有少少暈，後來跌倒，左邊盤骨骨折。
　　截至本月７日，有約９﹒１８萬人接種了內地科興新冠疫苗，其中６９人在打針後出現異常
情況，比率是０﹒０７５％；至於約１２００名接種了德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫苗的
人士當中，有２人有異常事件，比率是０﹒１６６％。（ｂｉ）

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