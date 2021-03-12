【新冠疫苗】６９歲男子接種科興後面癱，至今７１宗異常事件報告

《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署就新冠疫苗安全監察發表第一期總結報告，截至本月７

日，共接獲７１宗接種疫苗後的異常事件報告，當中４７人，包括３０男１７女需住院治療，年

齡介乎３０至９０歲，各有５人出現輕微損傷、短暫性或顯著病狀；另有２人死亡。

該７１宗新冠疫苗的異常事件報告中，包括一名接種科興疫苗後，初步診斷為貝爾面癱的個

案。這名６９歲男子於本月６日，接種疫苗後兩小時左眼未能完全閉上，第二日再出現流口水及

眼部無淚水，於是求醫，目前已經出院。

衞生署表示，仍有待索取更多資料，這宗面癱個案，將連同第３宗接種疫苗後不適，之後死

亡個案，交予新冠疫苗臨床事件評估專家委員會於下周一（１５日）進行因果關係評估。

專家委員會早前開會，審視大約２０宗個案，當中有個案被判斷為與接種疫苗關係一致，其

中涉及３８歲男子於上月２８日接種科興疫苗後半小時見暈，出現頭漲及血壓高等徵狀。另一宗

被歸類為與疫苗接種因果關係一致的，是一名４４歲男子，於上月２７日接種科興疫苗後心跳加

速及見暈。

至於被列作與接種疫苗關係不一致的，包括一名９０歲女子，她於上月２７日接種科興疫苗

後有少少暈，後來跌倒，左邊盤骨骨折。

截至本月７日，有約９﹒１８萬人接種了內地科興新冠疫苗，其中６９人在打針後出現異常

情況，比率是０﹒０７５％；至於約１２００名接種了德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫苗的

人士當中，有２人有異常事件，比率是０﹒１６６％。（ｂｉ）

