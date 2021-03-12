《再戰明天》聯儲局下周議息布林肯晤王毅，石藥諾輝健康等派業績

《經濟通通訊社１２日專訊》下周中美外長會談，和聯儲局下周二（１６日）起一連兩日議

息，料將成市場焦點。



＊歐元區財長會議，中美外長周四會談＊



在外圍重要經濟活動上，聯儲局下周二起一連兩日議息。美國國務卿布林肯與國防部長奧斯

汀下周訪問日本與韓國，布林肯、美國國家安全顧問沙利文下周四（１８日）於阿拉斯加與中央

政治局委員楊潔篪及國務委員王毅會晤。

下周一（１５日）本港時間１０：００ｐｍ歐元區財長會議於布魯塞爾召開。下周二

８：３０ａｍ澳洲央行公布貨幣政策會議記錄。

數據方面，下周一１０：００ａｍ，中國公布２月工業生產，在疫情低基數效應下，年增幅

料由２﹒８％擴至３２﹒６％；２月零售銷售年率料由下滑３﹒９％變成升３２％。

８：３０ｐｍ，美國公布３月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由１２﹒１升至１４。



＊石藥諾輝、神州租車等業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：金輝集團（００１３７）、力豐（集團）

（００３８７）、中國鼎益豐（００６１２）、神州租車（００６９９）、世茂服務

（００８７３）、石藥集團（０１０９３）、開元酒店（０１１５８）、中國飛機租賃

（０１８４８）、諾輝健康－Ｂ（０６６０６）、ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）、寰亞傳媒

（０８０７５）、濠亮環球（０８１１８）、大豐港（０８３１０）、泰錦控股（０８３２１）

、興業物聯（０９９１６）。（ｈｌ）

