【企業盈警】ＦＳＭ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ料去年蝕最多３５０萬新元

《經濟通通訊社１２日專訊》ＦＳＭ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１７２１）公布，預期截至去

年１２月底止年度，將錄得公司擁有人應佔虧損介乎約２５０萬至約３５０萬新元，對比

２０１９年錄得公司擁有人應佔溢利約５﹒９萬新元，主要由於疫情對期內製造分部的毛利率造

成下行壓力，使其製造業務的毛利減少，以及開發及營運新在線業務的新手機遊戲產生員工及其

他成本所致。（ｙｗ）

