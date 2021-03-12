【選舉改革】鄭若驊：完善選舉制，擴大社會均衡有序政治參與

《經濟通通訊社１２日專訊》律政司司長鄭若驊在報章撰文表示，全國人大通過完善香港選

舉制度的決定，擴大社會均衡有序的政治參與及更廣泛的代表性，令香港的民主選舉制度邁步向

前。她說，全國人大及時作出《決定》，將提升香港特區的治理效能，讓「一國兩制」行穩致遠

，有效維護國家主權、安全和發展利益，繼續保持香港的繁榮和穩定。

她提及，根據《憲法》，在特別行政區內實行的制度按照具體情況由全國人大以法律規定，

當有需要完善選舉制度時，全國人大有權亦有責任處理。雖然《基本法》附件一及附件二或許提

供其他方式修改制度，但並不會取代全國人大的憲制責任和相關權力。



＊日後代表更廣泛＊



她指出，經調整後的選舉委員會和立法會的人數及組成會有大約２５％至２８％增幅，代表

更為廣泛；選委會和立法會內新設立的界別，提供更均衡的參與，對選舉制度有正面影響。選委

會成員增至１５００人，容許更多人參與選舉行政長官的過程，新增一個界別能更均衡和廣泛地

代表香港社會。立法會議員增至９０人，亦有助促成更全面的立法討論。

她續指，選委員獲賦予兩項新職能，即是產生部分立法會議員及參與提名立法會候選人；她

形容選委會無疑似是一艘船的壓艙物，確保政治參與更均衡有序，體現社會整體利益，讓「一國

兩制」得以全面貫徹落實。至於新成立的候選人資格審查委員會，目的是確保每一名候選人均符

合《基本法》、《香港國安法》等要求。（ｂｎ）

