【新冠肺炎】上海商業銀行全線分行周一起恢復正常營業時間

《經濟通通訊社１２日專訊》上海商業銀行公布，全線分行由周一（１５日）起，將恢復正

常營業時間。

由周一起，全線分行平日營業時間為上午９時至下午５時半，而星期六的營業時間則為上午

９時至下午１時。該行又建議客戶繼續使用自動櫃員機、網上、電話及流動銀行服務處理帳戶事

宜。（ｓｋ）

