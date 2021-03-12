【新冠肺炎】上海商業銀行全線分行周一起恢復正常營業時間

《經濟通通訊社１２日專訊》上海商業銀行公布，全線分行由周一（１５日）起，將恢復正
常營業時間。
由周一起，全線分行平日營業時間為上午９時至下午５時半，而星期六的營業時間則為上午
９時至下午１時。該行又建議客戶繼續使用自動櫃員機、網上、電話及流動銀行服務處理帳戶事
宜。（ｓｋ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話12/03/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
|財經熱話12/03/2021
ATMXJ各有消息各有精彩 對照炒股不炒市
|FOCUS12/03/2021
【FOCUS】NFT畫天價成交 虛擬資產瘋狂再添油
|開市Good Morning12/03/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：小米短線分兩注吸納
|專訪12/03/2021
【譚新強專訪．下】比特幣熱成世代現象 「更得意」加密貨幣或現
|專訪12/03/2021
【譚新強專訪．下】貧富懸殊或有4結局 「革命」動力小皆因……
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰