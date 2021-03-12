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12/03/2021 16:35

【新冠肺炎】上海商業銀行全線分行周一起恢復正常營業時間

　　《經濟通通訊社１２日專訊》上海商業銀行公布，全線分行由周一（１５日）起，將恢復正
常營業時間。
　　由周一起，全線分行平日營業時間為上午９時至下午５時半，而星期六的營業時間則為上午
９時至下午１時。該行又建議客戶繼續使用自動櫃員機、網上、電話及流動銀行服務處理帳戶事
宜。（ｓｋ）

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