【國安立法】思佰益香港發聲明指無意撤出香港

《經濟通通訊社１２日專訊》英國《金融時報》於周一（８日）刊登日本最大網絡券商

ＳＢＩ集團（思佰益集團）董事長北尾吉孝的訪問，引起巨大迴響，一向對政治不諱言的北尾吉

孝向該報表示，基於憂慮《港區國安法》及國安處拘捕多名泛民主派人士，擬將集團業務撤出香

港。但事隔３日後，思佰益香港行政總裁草野潤發聲明指，對英國《金融時報》早前發表文章指

公司計劃撤出香港感意外及遺憾，強調未有正式討論任何撤出香港計劃，亦未有官方決定，對媒

體報道引起的混亂致歉。

草野潤表示，《金融時報》與北尾吉孝訪問的主要話題是思佰益在大阪發展的商業策略、與

日本地區銀行的合作，以及集團成為日本第四大銀行的決心。但上述話題最終並沒有出現在文章

中，記者僅將重心放在了關於香港、倫敦的「細枝末節」上。他表示，公司對報道感到驚訝及遺

憾，希望澄清，就撤出香港沒有做過任何的正式討論，也沒有任何的正式決定。

於早前報道中，北尾吉孝直言，相信香港已不再是經營金融機構的理想場所，愈來愈多的日

企正在重新考慮設立在香港的業務規模。他又向該報表示，正考慮將現時約有１００人的ＳＢＩ

香港團隊轉移至上海或新加坡。（ｈｙ）（ｚｚ）

