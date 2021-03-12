【選舉改革】董建華：中央完善選舉制度令港由亂到治、由治到興

《經濟通通訊社１２日專訊》團結香港基金今日舉行交流會，全國政協副主席、團結香港基

金會主席董建華就「愛國者治港」及完善香港選舉制度發表講話，他表示《港區國安法》出台後

，香港由「亂轉治」，但他認為單單恢復社會安定是不足夠的，更要「由治到興」。

他表示，社會上有聲音不認同中央完善選舉制度，認為是民主倒退，他認為世界各地都有不

同的選舉制度，而任何選舉方法的最終測試，就是能否切實為人民帶來幸福快樂，他批評目前的

選舉制度之下，香港有資源，但無發揮；有人才，但無組織；於是只會不斷內耗。

他又指，全國人大會議通過完善香港選舉制度的決定，不是針對任何派別，或要將任何黨派

拒諸門外，亦不是要令議會內意見一致。他強調在新選舉制度下，多元文化依然存在，公開透明

、公平公正的選舉安排依然存在。

他又指，日後參選人要爭取選民支持，不再靠激烈抗爭行為或「政治騷」，而是靠實在成績

，相信增加立法會議席將提升本港的參政議政空間，議會的包容性及代表性亦會提升。他說，在

尊重國家民族、維護國家主權的前提下，任何人都可以批評政府，如果將來政府施政不足，亦都

可以批評。



＊譚耀宗：努力完成改善選舉制度任務＊



人大常委譚耀宗則表示，對董建華的發言很有感受，希望能感動香港的青年，為「一國兩制

」、國家及香港的未來發展而努力。他承諾會努力完成改善選舉制度的任務，會以學習的心態聽

取各委員的意見，並帶到人大常委作討論。他又強調，令香港長治久安是大家共同的目標。（ｈ

ｙ）

