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12/03/2021 16:26

【選舉改革】董建華：中央完善選舉制度令港由亂到治、由治到興

　　《經濟通通訊社１２日專訊》團結香港基金今日舉行交流會，全國政協副主席、團結香港基
金會主席董建華就「愛國者治港」及完善香港選舉制度發表講話，他表示《港區國安法》出台後
，香港由「亂轉治」，但他認為單單恢復社會安定是不足夠的，更要「由治到興」。
　　他表示，社會上有聲音不認同中央完善選舉制度，認為是民主倒退，他認為世界各地都有不
同的選舉制度，而任何選舉方法的最終測試，就是能否切實為人民帶來幸福快樂，他批評目前的
選舉制度之下，香港有資源，但無發揮；有人才，但無組織；於是只會不斷內耗。
　　他又指，全國人大會議通過完善香港選舉制度的決定，不是針對任何派別，或要將任何黨派
拒諸門外，亦不是要令議會內意見一致。他強調在新選舉制度下，多元文化依然存在，公開透明
、公平公正的選舉安排依然存在。
　　他又指，日後參選人要爭取選民支持，不再靠激烈抗爭行為或「政治騷」，而是靠實在成績
，相信增加立法會議席將提升本港的參政議政空間，議會的包容性及代表性亦會提升。他說，在
尊重國家民族、維護國家主權的前提下，任何人都可以批評政府，如果將來政府施政不足，亦都
可以批評。

＊譚耀宗：努力完成改善選舉制度任務＊

　　人大常委譚耀宗則表示，對董建華的發言很有感受，希望能感動香港的青年，為「一國兩制
」、國家及香港的未來發展而努力。他承諾會努力完成改善選舉制度的任務，會以學習的心態聽
取各委員的意見，並帶到人大常委作討論。他又強調，令香港長治久安是大家共同的目標。（ｈ
ｙ）

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