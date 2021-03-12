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12/03/2021 18:09

【企業盈喜】高力集團去年轉虧為盈賺不少於８０００萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》高力集團（０１１１８）預期，截至２０２０年１２月３１日
止年度純利不少於８０００萬元，２０１９年度錄得虧損６２０萬元。
　　該集團指，轉虧為盈主要由於鋼材加工服務及混凝土的業務因交付量增加及利潤率提高，令
集團建築材料業務整體表現持續改善；若干鋼絲和鋼絲繩產品的利潤率和收益提高，令集團金屬
產品業務整體表現持續改善。（ｈｙ）

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