《小傳日記》債息真飄忽，兩萬九再失；友邦績後跣，小米升幾錢

《小傳日記》花旗國總統拜登提前簽咗新刺激法案，隔晚美股三大指數全面造好，納指升２

﹒５％。香江魚缸承接美股高開１６４點，報２９５５０點。小米（０１８１０）受惠回購消息

曾彈近一成；阿里（０９９８８）未有受反壟斷監管機構考慮對其處創紀錄罰款影響仍然高開。

但隨即掉頭向下，午後花旗國十年期國債孳息率再度迫近１﹒６厘，納指期貨倒跌，部份科技佬

回吐，加上噚日收市後放榜嘅三隻藍戰士績後股價落後，恆指最多跌過６７８點低見２８７０７

點。收挫６４５點或２﹒２巴仙報２８７３９點，再度失守十天（２９１１１點）及五十天線（

２９１２８點），主板成交縮水近半成至２２５４﹒７６億銀。國指報１１１７２點，跌１６７

點或１﹒４８巴仙。科指報８４５６點，跌１８３點或２﹒１３巴仙。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）同建行（００９３９）都碌低逾２巴仙，分別報４５

﹒７５銀同６﹒４銀。

Ａ股兩市連續第二日造好，上證綜指收報３４５３點，升１６點或近半巴仙；深證成指報１

３８９７點，升３０點或唔夠半巴仙，總成交８１６９﹒７３億人仔，多近２巴仙。



＊ＱＱ臨尾香小米發奮上，光伏不勝寒新特亦投降＊



債息高企，ＡＴＭＸＪ今朝大勇後都漏氣倒跌。繼阿里後，據報ＱＱ（００７００）成為金

融監管當局下一個目標，嚇到缸友們急急腳散水，ＱＱ高開低走挫逾４巴仙，報６５０﹒５銀。

有傳京東（０９６１８）打算使１５億美金收購國金證券，但績後回吐近５巴仙，報３４３﹒４

銀。而阿里旗下螞蟻投資嘅中國共享單車巨頭哈囉出行，打算今年去花旗國上市，但自己就可能

被反壟斷監管機構罰破紀錄嘅巨款，今日都輕輕仆低近１巴仙，報２２６銀。美團（０３６９０

）挫逾３巴仙，報１５銀。小米有計劃使最多１００億回購，今日彈起逾４巴仙，報２２﹒７５

銀。

神州工信部噚日發布《光伏製造行業規範條件（２０２１年本）》，光伏股今早繼續受捧，

但午後腳軟，部份高處不勝寒。信義光能（００９６８）企得最穩，飛起逾３巴仙，報１５銀，

但其他信義系就麻麻地，信義玻璃（００８６８）挫近３巴仙，報２４﹒９５銀，信義能源（０

３８６８）唔見逾４巴仙，報３﹒９７銀。而新特能源（０１７９９）就會嚟緊７月至２０２５

年底向青海高景銷售逾１５萬噸多晶硅，高開後回吐逾１巴仙，報１７﹒７４銀。



＊物管佬好威新城悅突圍，ＡＩＡ失望聯通正迷茫＊



物管佬勢頭好，逆市跑出。新城悅服務（０１７５５）出成績表多賺六成，收彈近１１巴仙

，報２２﹒９銀。碧桂園服務（０６０９８）收購藍光嘉寶（０２６０６）的股權上調至６５巴

仙樓上，碧桂園服務跳起逾１巴仙，報１５﹒１４銀，藍光嘉寶彈高近４巴仙，報４９﹒２５銀

。世茂服務（００８７３）上揚近２巴仙，報１４﹒２８銀；融創服務（０１５１６）走高近５

巴仙，報２３銀。

藍戰士繼續出成績表，今日到ＡＩＡ（０１２９９）績後見光死，跌低逾５巴仙，報９６銀

，全因佢上年少賺３巴仙，新業務價值跌３３巴仙，跌幅比孖屐預期大。聯通（００７６２）去

年多賺逾一成，野村都覺得符合佢預期，維持買入評級，不過聯通今日隨大市碌落逾４巴仙，報

４﹒６３銀。港鐵（０００６６）上年盈轉虧蝕４８﹒１億銀，仲被野村降評級。不過有大和鍚

返，升佢他屐價到５３﹒８銀，話因此疫情最壞影響已過去，無咗逾４巴仙，報４６﹒６５銀。

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