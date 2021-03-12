《股市一周》債息高企北水出逃，恒指挫３５８點，科指跌２％跑輸

《經濟通通訊社１２日專訊》本周港股續由美債孳息率走向引發資金輪動，大市走勢反覆，

新舊經濟股此消彼長，科指日升日跌，更於周初跌至今年低位，恆指縱有開展反彈浪，卻缺乏升

勁。雖然美債息由１﹒６厘水平稍微回落，但北水從「抱團股」流向傳統經濟股，北水更連續三

日出逃，全周總計錄得北水淨流出１８６﹒５２億元，科技股仍受壓，港股維持調整格局，全周

跌３５８點。

兩會行情期間（４日至１１日）雖傳國家隊入市維穩，中港股市表現亦未如理想，滬綜指累

計下跌３﹒９２％；恆指亦僅升０﹒５％。

周一（８日），美債收益率維持於１﹒６厘水平，北水大舉流出１３１﹒８１億元，重磅科

網股領跌下，港股挫５５７點，報２８５４０，失守兩萬九關。周二（９日），市傳國家隊資金

入市護盤，收租股及賭股領軍下，港股反覆升２３２點，報２８７７３。周三（１０日），美債

收益率高位回落，科技股反彈，港股升１３４點，報２８９０７。周四（１１日），美債息進一

步回落，且全國人大會議閉幕，通過完善香港選舉制度草案，重獲北水淨流入８８﹒６６億元，

港股揚４７８點，報２９３８５。

今日，美國總統拜登隔晚簽署１﹒９萬億美元新刺激法案，美債息早段靠穩，港股高開１６

４點，報２９５５０，惟美債收益率於盤中不斷攀升，曾重返１﹒６厘，更有傳本港新增約６０

宗新冠肺炎確診個案。大市全日反覆收跌６４５點。

恆指本周在２８３２６至２９５５０點間波動，上下波幅１２２４點，全周挫３５８點或１

﹒２３％，收２８７３９，失守十天及五十天線。國指上下波幅６１４點，全周軟１１９點或１

﹒０５％，報１１１７２點。科指表現最差，本周在７７０６至８８９４點間波動，上下波幅１

１８７點，全周跌１７７點或２﹒０６％，報８４５６點。

本周港股日均主板成交為２３６７﹒９２億元，按周增８﹒４４％。



＊遭剔出多個指數，小米挫近７％＊



美債息波動繼續左右科網股走勢，龍頭科網股捱沽。小米（０１８１０）遭富時羅素、標普

道瓊指數確認從旗下指數中剔除，後擬以百億元回購股份，全周插６﹒９５％，報２２﹒７５元

；騰訊（００７００）挫４﹒１９％，報６５０﹒５元，據報繼阿里巴巴（０９９８８）旗下螞

蟻集團後，將成為金融監管當局下一個目標；有指內地反壟斷監管部門擬對阿里巴巴處以創紀錄

罰款，阿里全周軟０﹒４４％，報２２６元；京東集團（０９６１８）本周公布業績，純利按年

增３倍至４９４億元人民幣，更獲多間大行升目標，且傳收購國金證券股權，仍跌３﹒９１％，

報３４３﹒４元；美團（０３６９０）跌１﹒１８％，報３３３元；

科指繼上周五（５日）步入技術熊市後，於本周初（９日）進一步下探，一度跌至今年以來

低位７７０６，周內美債息曾回落至１﹒５厘，科指一度收復失地，部分高估值科技股反彈。快

手（０１０２４）揚６﹒６７％，報３０４元；微盟（０２０１３）漲３﹒４％，報２０﹒３５

元；比亞迪電子（００２８５）升６﹒７５％，最大升幅科指股，報４５﹒８５元；心動（０２

４００）大跌８﹒９３％，報５５﹒１元，為最大跌幅科指股；京東健康（０６６１８）插８﹒

４７％，報１１１﹒２元。



＊北水拋售中資電訊股，聯通插逾９％＊



北水轉沽中資電訊股，即使有眾多利好消息電訊股仍要見跌。中聯通（００７６２）去年多

賺一成擬回購Ａ股，但移動用戶為三間電訊商中流失最多，全周插９﹒３９％，報４﹒６３元，

為最大跌幅恆指及國指成分股；中移動（００９４１）董事長楊杰表示，將於年底前實現全國市

縣城區５Ｇ覆蓋，仍挫８﹒５３％，報５２元；中電信（００７２８）擬上交所上市，發行最多

約１２１億股Ａ股，全周仍跌１﹒８６％，報２﹒６４元；鐵塔（００７８８）去年淨利潤６４

﹒３億人幣勝預期，仍挫４﹒８８％，報１﹒１７元。

美債息上升，帶動孳息曲線回升，市場憧憬銀行息差收入改善，本地銀行股受捧。中銀（０

２３８８）飆５﹒２％，報２８﹒３元；穆迪宣布將恆生（０００１１）聯同匯控（００００５

）評級列入負面觀察清單，匯控漲１﹒８３％，報４５﹒７５元；恆生升１﹒４８％，報１５１

﹒４元；渣打（０２８８８）擬大灣區增聘望五年收入增一倍以上，全周漲１﹒７４％，報５２

﹒６元；東亞（０００２３）揚１﹒４７％，報１７﹒９８元。（ｐｌ）

