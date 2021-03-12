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即市新聞

12/03/2021 10:00

《積金有道－劉家怡》準備充足，方可踏實應對挑戰

　　《積金有道》農曆新年剛過去，相信「身體健康」必定是對眾人最好的祝福，談到健康，過
去一年港人都很努力為自己與家人做好各種衛生防護，同時亦更多思考自身醫療保障是否足夠，
保障意識普遍提升，此趨勢從我們最新公布的ＡＩＡ理想退休生活調查結果可以看到。

＊積穀防飢做好準備＊

　　有充分準備，遇到各種特殊狀況自然可以處之泰然。過去一年市民娛樂消費有所減少，大家
又有否將省下的消費開支，轉作儲蓄或投資為資產增值？我們的調查就發現，７８％人同意疫情
下娛樂消費減少，考慮將省下的開支轉為退休儲蓄投資；７９％受訪者認同未來退休儲備「唔見
使」，為退休儲備增值變得重要。可見於這段日子累積的經驗，都促使了大家努力積穀防飢，為
自己和家人作好準備。

＊醫療保障不可缺＊

　　除退休保障外，醫療保險方面的準備也不可缺。調查反映，高達８１％受訪者認同
「２０１９冠狀病毒病」突顯醫療保障的重要性，但心動未必會切實行動，近七成（６７％）受
訪者在「２０１９冠狀病毒病」期間並無增加醫療保障，可見雖然大家明瞭應該要加強醫療保障
，但行動力還是跟不上，我建議大家立即行動，及早做好全面準備。
　　即時的醫療保障固然重要，長遠退休醫療部署情況又如何？近三成受訪者表示不懂或無為退
休醫療開支作預算，數據實際上與上期調查（２６％）並無太大分別。可見「２０１９冠狀病毒
病」肆虐，仍並未足以喚醒市民對長遠退休醫療的關注。
　　事實上，突如其來的醫療開支會令退休人士大失預算，加上醫療費用年年上漲，及早為自己
作適切的醫療保障，絕對是精明理財的重要一步。

＊可扣稅產品靈活簡單自主增強保障＊

　　部分人在過去一年收入可能有所減少，致令儲蓄計劃也要被逼暫停，倘若大家站穩陣腳，宜
及時重新部署，加碼追回之前可能暫停了的儲蓄或投資計劃，積極填補各方面的保障缺口。
　　市面上有很多理財工具，大家不妨根據需要考慮一些可扣稅產品增強退休保障，在今個財政
年度快將完結前趕上這趟尾班車，例如強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ），ＴＶＣ供款模式簡
易靈活，大家可按自己的需要或收入變化調整供款模式及金額，並可享扣稅好處。而在應對醫療
保障需要方面，市民則可根據需要考慮自願醫保或可攜式僱員自選保障等產品，以應付未來的各
種醫療開支。在新一年，鼓勵還未造好準備的朋友，坐言起行，踏實地未雨綢繆，活出「健康長
久好生活」。《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

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