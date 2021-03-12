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即市新聞

12/03/2021 10:04

《品中資－羅國森》開始收集恒指潛在新貴

　　《品中資》上周的專欄提到，由２月中起，環球股市在美國１０年期債息升破１﹒６厘的壓
力下出現回吐。港股方面，更多了個增加股票印花稅的利淡因素，令港股的跌幅較外圍股市更大

　　不過，本周起，美股回穩，港股也有輕微反彈，個別跌幅較大的股份都在低位見到支持。我
的看法仍然是，港股經過去年的上升，尤其是一眾新經濟股，都需要找個藉口去調整。
　　美國債息上升確實是一個不錯的藉口，因為股市對利息從來都很敏感。但現實上，距離美國
真正加息，相信短則一兩年，長則可能要兩三年，所以，這個債息的藉口還可能會用上一段時間
呢！
　　未來一個月，又開始有大型中概股回歸港股，打頭陣的會是今日開始招股的百度
（０９８８８），稍後還有嗶哩嗶哩等等。另外，內地兩會落實更多刺激內需（或稱內循環）的
方案，我相信，短期港股應該會回穩，最大可能是有波幅但沒升幅，也沒跌幅，以消化過去大半
年的升幅。
　　因此，現階段最好趁部分股票已經出現較深調整而去收集；我認為，大家不妨向未來的恆指
潛在新貴埋手。
　　何以見得？因為上周恆指服務公司公布了一個有史以來最大的單一改革建議，其中最大變化
是大幅增加恆指成分股的數目。這一刻，恆指共有５２隻成分股，但剛完成的季檢，已落實增加
３隻，由於沒有剔除，所以，３月中時會增至５５隻。
　
＊未來每季增加５隻成分股＊
　
　　但恆指服務公司的終極目標是增至１００隻，而明年中會率先達到８０隻的中期目標。現時
距離明年中，還有５次季檢，成分股數目要由５５隻增至８０隻，共增加２５隻成分股，意味每
次季檢都會淨增加大約５隻成股。
　　這不是一個小數目，如果大家有興趣，真的可以開始做功課了。雖然說恆指的潛在新貴不等
於股價一定大升，但從另一個角度看，這些股票也應該不會太弱。我認為，這確實是一次投資機
遇。
　　基本上，恆指成分股的基本條件是市值、成交和行業代表性，當然，業績也不可能太差。除
了上述幾個基本條件外，我們還要配合今次改革的一些內容，其中一點是關於行業代表性的。
　　過去恆生指數之下有４個分類指數，包括金融、地產、公用和綜合企業。今次的改革是在綜
合企業之外，再點名增加幾個行業的股份，包括資訊科技、醫療保健、必需和非必需消費，以及
能源╱原材料╱工業等幾個行業，務求令這些行業在指數中有一定代表。
　　還要補充一點，那就是未來的恆指新貴，上市歷史可以由過去兩年，大幅縮短至３個月，意
味著剛剛上市的公司，只要符合上述的條件，幾乎不用等，就可以躋身成分股。
　　綜合以上幾點，我再看看今年我的牛年發財股推介，相信至少有４隻股股份有機會成為「候
選藍籌」，包括京東系兩隻股票，即是京東集團（０９６１８）和京東健康（０６６１８），此
外就是比亞迪電子（００２８５）和眾安在綫（０６０６０）。
　　我認為，這４隻股票中，以京東集團最有機會在短時間內入選，而在剛過去的季檢中入圍了
一隻阿里健康（００２４１），因此，同行業的京東健康也會很快獲得納入，這兩隻股票最值得
趁今次調整收集。
　　比亞迪系的兩隻股票，我挑選了業績更可靠，但「想像力」不及姊妹公司比亞迪
（０１２１１）的比亞迪電子。同樣地，我認為，這兩隻股票都有機會短時間內獲得納入，比亞
迪可能會比比亞迪電子更快一些。
　　至於眾安在綫，她屬於以資訊科技包裝的保險股，並且已經錄得盈利，只要業績穩定，同樣
有機會在明年中之前獲得納入。
　
＊快手３００元以上可收集＊
　
　　此外，我在發財股中沒有推介的快手（０１０２４），股價在新年假期後大幅回落，一度跌
穿３００元水平，但過去兩日已經大幅反彈。我認為，將上市歷史大幅縮短至３個月，似為快手
度身訂造，所以，這隻股票也要收集了。
　　值得補充一點的是，京東集團和快手都是同股不同權的股票，過去她們的權重只佔５％，但
改革後的恆指成分股，所有股份都劃一權重至８％，這些股票的「被動」需求也上升了。
　　除了上述幾隻股票外，我還會挑選中芯國際（００９８１）、農夫山泉（０９６３３）、百
勝中國（０９９８７）、碧桂園服務（０６０９８）、龍源電力（００９１６）、中國飛鶴
（０６１８６）、藥明康德（０２３５９）、翰森製藥（０３６９２）、平安好醫生
（０１８３３）、微創醫療（００８５３）和信達生物（０１８０１）。
　　以上股票有些我已在本欄介紹過，其中有些更是我去年的發財股推介，但也有些未曾品評過
，稍後我會為大家再詳細介紹。《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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