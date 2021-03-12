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即市新聞

12/03/2021 17:00

《鍾之日記》疫情殺到金融界，監管陰霾困科企

　　《鍾之日記》３月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　隔晚美股三大指數全面造好，香江魚缸高開１６４點，報２９５５０卻已是全日最高位，受
累於美國債息重上１﹒６％水平，美期下跌，加上本港新冠肺炎疫情急反彈，今日新增６０宗新
冠肺炎確診個案，當中大部分與西營盤的健身中心有關，而該健身中心的顧客不少是中環銀行家
及金融才俊，令中環金融界恐慌，今日中午中環大會堂流動採樣站大排長龍。恆指午後跌幅持續
擴大，一度低見２８７０７點，最終收報２８７３９點，跌６４５點或跌２﹒２０％。今日恆指
收市後換馬，全日主板成交２２５４﹒７６億元增加４﹒７％，當中約２７５億元是收市競價時
段錄得。

＊滬綜指全周累跌１﹒４％，連續三周下跌＊

　　滬深股市迎來兩會閉幕後首個交易日，今早小幅高開，滬綜指全日悶升０﹒４７％，報
３４５３﹒０８點，是自２月下旬以來少見的悶市格局。總結全周，Ａ股迎來１２年來最差的兩
會行情，周一至周二（８日至９日）滬指連續兩日暴跌，白酒、半導體等高估值板塊迎來大幅調
整，亦引發基金投資者恐慌，甚至官媒都要發聲提振散戶信心，滬指昨日（１１日）顯著回穩，
今日進一步鞏固，總結全周滬指仍跌１﹒４％，連續三周下跌。今日兩市全日成交８１７０億元
人民幣，按日稍增１﹒６％。

＊傳阿里處創紀錄罰款，騰訊成下個目標＊

　　美債息重上１﹒６厘，市場氣氛再急轉彎；加上市場午後傳出多個消息指，中國監管加強遏
制科網巨頭的影響力，一眾科技股盤中由升轉跌。
　　國家市場監管總局在中午公布，對騰訊、百度、滴滴等十宗網絡企業違法實施經營者集中案
作出行政處罰，雖然罰款５０萬人民幣不是大金額，但已令市場監管陰霾壓頂。
　　此外，國家市場監管總局在去年１２月２４日宣布對阿里巴巴（０９９８８）實施「二選一
」等涉嫌壟斷行為立案調查，目前沒公布調查結果。《華爾街日報》就報道指當局正考慮對阿里
處以創紀錄的罰款，金額或超過高通公司在２０１５年因反競爭行為支付的９﹒７５億美元罰款

　　有熟悉北京想法的官員指，中央不希望打倒阿里巴巴這家科技巨頭，只要阿里與創始人馬雲
「割席」，更緊密地站在中國共產黨一方，監管層將「從輕發落」。
　　阿里前景未明，旗下的螞蟻集團對外公布其制定的數字金融平台自律準則，該股股價今日靠
穩，全日微跌０﹒７％。
　　而繼阿里旗下螞蟻集團後，有消息指騰訊將成為金融監管當局下一個目標，騰訊可能被要求
成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務。騰訊早段曾挑戰重返７００元關，高見
６９４﹒５元；惟上述消息傳出後，快速插水，收市挫４﹒４％，報６５０﹒４元。
　　此外，京東（０９６１８）上季經調整盈利增１９４％勝預期，惟績後散水跌４﹒８％；美
團（０３６９０）吐３﹒４％；小米（０１８１０）擬斥百億元回購股份，最多曾飆近一成，惟
尾段升幅急縮，但仍漲４﹒１％。

＊健身房群組快速擴散，地產股再遇低氣壓＊

　　一波未平一波又起，香港新型冠狀病毒疫情才剛平復，日前又再出現大規模感染群組，位於
中西區的健身房「ＵＲＳＵＳ　Ｆｉｔｎｅｓｓ」引爆逾半百人染疫，疫情擴展至同區多個健身
房，中環多間金融機構均有員工確診，包括滙豐（００００５）總行、法巴、瑞信等。疫情快速
擴散人人自危，據本港媒體報道，中環大會堂今日有大批市民到對出流動採樣站領取採樣包，有
讀者提供的照片顯示，該採樣站一度有逾百人排隊。
　　擔憂香港政府再度收緊疫情防控措施，收租股九龍倉置業（０１９９７）今日股價跌
２﹒４％，領展（００８２３）則無升跌；其他地產股方面，新世界發展（０００１７）挫
１﹒２％，長實集團（０１１１３）跌０﹒８％，太古Ａ（０００１９）跌０﹒４％，恆隆地產
（００１０１）軟０﹒２％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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