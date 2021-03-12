《鍾之日記》疫情殺到金融界，監管陰霾困科企

《鍾之日記》３月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔晚美股三大指數全面造好，香江魚缸高開１６４點，報２９５５０卻已是全日最高位，受

累於美國債息重上１﹒６％水平，美期下跌，加上本港新冠肺炎疫情急反彈，今日新增６０宗新

冠肺炎確診個案，當中大部分與西營盤的健身中心有關，而該健身中心的顧客不少是中環銀行家

及金融才俊，令中環金融界恐慌，今日中午中環大會堂流動採樣站大排長龍。恆指午後跌幅持續

擴大，一度低見２８７０７點，最終收報２８７３９點，跌６４５點或跌２﹒２０％。今日恆指

收市後換馬，全日主板成交２２５４﹒７６億元增加４﹒７％，當中約２７５億元是收市競價時

段錄得。



＊滬綜指全周累跌１﹒４％，連續三周下跌＊



滬深股市迎來兩會閉幕後首個交易日，今早小幅高開，滬綜指全日悶升０﹒４７％，報

３４５３﹒０８點，是自２月下旬以來少見的悶市格局。總結全周，Ａ股迎來１２年來最差的兩

會行情，周一至周二（８日至９日）滬指連續兩日暴跌，白酒、半導體等高估值板塊迎來大幅調

整，亦引發基金投資者恐慌，甚至官媒都要發聲提振散戶信心，滬指昨日（１１日）顯著回穩，

今日進一步鞏固，總結全周滬指仍跌１﹒４％，連續三周下跌。今日兩市全日成交８１７０億元

人民幣，按日稍增１﹒６％。



＊傳阿里處創紀錄罰款，騰訊成下個目標＊



美債息重上１﹒６厘，市場氣氛再急轉彎；加上市場午後傳出多個消息指，中國監管加強遏

制科網巨頭的影響力，一眾科技股盤中由升轉跌。

國家市場監管總局在中午公布，對騰訊、百度、滴滴等十宗網絡企業違法實施經營者集中案

作出行政處罰，雖然罰款５０萬人民幣不是大金額，但已令市場監管陰霾壓頂。

此外，國家市場監管總局在去年１２月２４日宣布對阿里巴巴（０９９８８）實施「二選一

」等涉嫌壟斷行為立案調查，目前沒公布調查結果。《華爾街日報》就報道指當局正考慮對阿里

處以創紀錄的罰款，金額或超過高通公司在２０１５年因反競爭行為支付的９﹒７５億美元罰款

。

有熟悉北京想法的官員指，中央不希望打倒阿里巴巴這家科技巨頭，只要阿里與創始人馬雲

「割席」，更緊密地站在中國共產黨一方，監管層將「從輕發落」。

阿里前景未明，旗下的螞蟻集團對外公布其制定的數字金融平台自律準則，該股股價今日靠

穩，全日微跌０﹒７％。

而繼阿里旗下螞蟻集團後，有消息指騰訊將成為金融監管當局下一個目標，騰訊可能被要求

成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務。騰訊早段曾挑戰重返７００元關，高見

６９４﹒５元；惟上述消息傳出後，快速插水，收市挫４﹒４％，報６５０﹒４元。

此外，京東（０９６１８）上季經調整盈利增１９４％勝預期，惟績後散水跌４﹒８％；美

團（０３６９０）吐３﹒４％；小米（０１８１０）擬斥百億元回購股份，最多曾飆近一成，惟

尾段升幅急縮，但仍漲４﹒１％。



＊健身房群組快速擴散，地產股再遇低氣壓＊



一波未平一波又起，香港新型冠狀病毒疫情才剛平復，日前又再出現大規模感染群組，位於

中西區的健身房「ＵＲＳＵＳ Ｆｉｔｎｅｓｓ」引爆逾半百人染疫，疫情擴展至同區多個健身

房，中環多間金融機構均有員工確診，包括滙豐（００００５）總行、法巴、瑞信等。疫情快速

擴散人人自危，據本港媒體報道，中環大會堂今日有大批市民到對出流動採樣站領取採樣包，有

讀者提供的照片顯示，該採樣站一度有逾百人排隊。

擔憂香港政府再度收緊疫情防控措施，收租股九龍倉置業（０１９９７）今日股價跌

２﹒４％，領展（００８２３）則無升跌；其他地產股方面，新世界發展（０００１７）挫

１﹒２％，長實集團（０１１１３）跌０﹒８％，太古Ａ（０００１９）跌０﹒４％，恆隆地產

（００１０１）軟０﹒２％。



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