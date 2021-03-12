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12/03/2021 08:25

【兩會解讀】展望「十四五」，基金經理看好三大方向

　　《經濟通通訊社１２日專訊》全國人大昨日（１１日）表決通過了關於「十四五」規劃和
２０３５年遠景目標綱要的決議。展望「十四五」，基金經理認為，投資機會主要集中在三大方
向：一是改革創新，以科技和現代農業為代表的子行業將迎來蓬勃發展；二是生態環保，以新能
源為代表的新興行業或迎來較好投資機會；三是內需消費，以消費和養老產業為代表的部分子行
業值得重點關注。
　　「十四五」規劃綱要提出，未來五年全社會研發經費投入年均增長要達７％以上。博時基金
股票投資部總經理助理兼基金經理沙煒表示，將重點關注科技創新和產業鏈供應鏈安全相關領域
，包括國產化需求逼切、涉及國家安全的半導體、信創、種業、軍工、新材料等。
　　「十四五」規劃綱還提到，要制定２０３０年前碳達峰行動方案。諾德基金基金經理應穎認
為，碳達峰概念對應此前已被二級市場所熟知的光伏、風能等新能源的投資機會。儘管當前部分
個股估值高企，但隨著相關產業業績不斷增長，業績增速與估值匹配的問題大概率將得到有效解
決。
　　此外，應穎還表示，「十四五」期間堅持擴大內需的戰略，將刺激汽車、家電等消費，促進
擴大農村消費。對於行業而言，將有利於線上消費、快遞等行業的持續發展。隨著疫情期間對消
費習慣的重塑，線上經濟無論是軟硬件或消費場景等都將得到發展。（ｌｃ）

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