【反壟斷】市監總局對十宗經營者集中案行政處罰，騰訊被罰５０萬

《經濟通通訊社１２日專訊》國家市場監管總局公布，對騰訊、百度、滴滴等十宗網絡企業

違法實施經營者集中案作出行政處罰。

騰訊控股（００７００）涉收購猿輔導股權案，給予５０萬元人民幣罰款的行政處罰。當局

指，騰訊２０１８年１１月通過與猿輔導簽訂Ｆ輪股權認購協議的形式，認購該輪融資發行股份

的８３﹒３３％，取得對猿輔導的控制權，屬於《反壟斷法》第二十條規定的經營者集中，屬於

應當申報的情形，但猿輔導完成股權變更登記，在此之前未向當局申報，違反《反壟斷法》第二

十一條，構成未依法申報違法實施的經營者集中。

此外，市場監管總局對阿里（０９９８８）旗下銀泰商業收購開元商業有限公司股權案、百

度控股有限公司收購小魚集團股權案、滴滴移動私人有限公司與軟銀股份有限公司設立合營企業

案、成都美更美信息技術有限公司收購望家歡農產品集團有限公司股權案、宿遷涵邦投資管理有

限公司收購江蘇五星電器有限公司股權、蘇寧潤東股權投資管理有限公司收購上海博泰悅臻電子

設備制造有限公司股權案、好未來教育集團收購噠噠教育集團股權案、北京牛卡福網絡科技有限

公司收購河北寶兌通電子商務有限公司股權案等十起違法實施經營者集中案件立案調查。市場監

管總局作出行政處罰決定，對上述企業分別處以５０萬元人民幣罰款。（ｃｔ）

