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12/03/2021 11:56

【選舉改革】馬英九形容「一國兩制」正式進入歷史，感到非常遺憾

　　《經濟通通訊社１２日專訊》在北京，全國人大會議１１日通過完善香港選舉制度的決定，
在台北，前總統馬英九形容有關決定讓中共前領導人鄧小平在１９８４年提出「一國兩制」的構
想正式走入歷史，換句話說是宣告它的死亡，對此感到非常遺憾。
　　馬英九與國民黨主席江啟臣等人早上出席孫中山逝世９６周年紀念活動，江啟臣呼籲北京確
保香港的自由與民主化，才能得到港人的民心。（ｃｔ）（ｚｚ）

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