《廣匯論勢－鄭廣復》今年金融市場表現我見

《廣匯論勢》對於今年金融市場的表現，我重申（已在不同傳媒講過）我的看法，就是反覆

波動而沒有明顯趨勢。

現時市場熱話（在某時點被挑出來炒）是債息上升。０７年美國次按泡沫爆破後，１０年期

長債在０８年１２月亦僅跌至２厘邊，隨後歐洲又在２０１０年爆發債務危機，債息反彈至４厘

後再跌，但２０１２年美國又發生財政懸崖（為控制財赤，計劃加稅及減少開支），但１０年期

債息卻在２０１２年７月低見１﹒３８厘，其後市場炒作美國債務龐大，預期美元將會喪失獨有

國際地位，目的自然是想引起市場恐慌，從中獲利。現時美國１０年期國債孳息率才１﹒５厘，

僅返回去年２月時的水平，有這麼可怕嗎？



＊股市上升脫離經濟基本面＊



先問問，債息何以會上升？因為預期通脹升溫。哪為何通脹會升溫？因為預期經濟逐步復甦

（及或貨幣政策太量寬）。如此，即債息因經濟復甦預期而上升，這有何不妥？投資者感到不安

，是因為去年初以來，全球股市上升都沒有經濟基本面支持，只因全球央行採取史無前例的量寬

措施，市場充斥大量游資，而在經濟前景不明朗時，自然不會流入實體經濟，而是股市。若然估

值非因經濟基本面支持而上升，而是由資金推動，股價很容易就會一撼即破！

經濟復甦與通脹升溫同步發生乃正常現象。不過，零七金融海嘯爆發後，全球主要經濟體的

刺激經濟政策不一，復甦力度及時間亦有差異，日本仍是一潭死水，當全球央行年會討論收水時

，日本一方斯人獨憔悴。當美國完成一輪加息周期，歐元區、日本、瑞士卻仍在採取寬鬆貨幣政

策，去年初連澳、紐、加亦加入「寬鬆俱樂部」，英國雖然亦將指標利率降至０﹒１厘及加大金

邊債券購買規模，但明顯在寬鬆政策上相對克制。



＊央行樂見通脹預期升溫＊



現時難得全球再度一體化 一致採取寬鬆貨幣政策。通脹豈有不升之理？不升又如何？那央

行便繼續增加貨幣供應，我更關注的是，去年初以來實行的量寬措施主要針對ＣＯＶＩＤ－１９

疫情，非因經濟衰退。疫症呢家野遲早會過去，或緩和下來，否則就是人類滅亡之時。央行如此

為通脹加油，怎可能不升？美債，多年前我已指出早現泡沫，爆破是必然的。有分析認為債息上

升空間不大，且慢，若是說今年，或許，但長線而言債息必然上升，２厘？３厘？仲高都得，好

出奇咩？

聯儲局改變通脹前瞻性指引，更容許通脹率在一段時間內高於２％目標；歐洲央行周四

（１１日）議息後維持三大指標利率不變，各項資產購買計劃如期進行；前日加拿大央行議息後

亦展現鴿派立場，日本央行就不用說了。你道央行怕通脹定怕通縮？現時難得借力於疫情，乘機

大量增加貨幣供應，更有股市幫手印鈔，通脹仍不達標，真係唔死都冇用！



＊美企發債量再創新高＊



根據ＳＩＦＭＡ公布的數據，美國企業去年４月發行各項不可換股債券的數額達到

３３２４億美元，投資級別佔２９６０億美元（逾８９％），按年及按月升幅為２２８﹒６％及

１７﹒６％，高息類（即垃圾級別）按年及按月升幅分別高達１２７﹒４％及９３２﹒６％，所

有不可換股債券的發行量在去年第二季達到８７４９億美元，去年全年更高達２２８６２億美元

。截至去年第三季止，市面流通的不可換股企業債達到１０４３９４億美元的歷史高位。這反映

不少企業，尤其發債能力低、借貸成本高者，都趁低息環境增加借貸以強化資本。

現時難得是市場開始相信通脹會升溫，這正正是央行所望，除了有望令企業增加開支外，亦

有望刺激個人及家庭消費，從而推動經濟增長。不過，對股市則非好事，通脹持續上升預示利率

將會走高，當無風險回報提高，例如達到３厘的話，買股票收股息的意欲就會降低，企業借貸成

本亦增加，這或許就是「美債不滅定律」。炒價則是另一回事。



＊股債市正尋找平衝點＊



我認為金融市場今年偏向反覆波動，是因為現時股市維持升勢是基於經濟復甦概念，債息上

升則是通脹概念，當股價及債息升至某一水平（或視為均衡點時），債息吸引力上升，屆時股市

下跌、債價上升（債息下跌），除非發生經濟衰退，否則，市場會找到一個均衡點後，股市及債

息同步上升，達到更高的均衡點後再度逆轉。至於匯價，美元擔當著多個角色，它既是美國資產

價值的計算單位，亦是全球主要結算及儲備貨幣，如此重要，在危機發生時當然就被視為避險貨

幣。

現時支持美元的因素主要是美國經濟復甦力度相對較強，美股表現強勁，資金流入美股支持

了美元；其次是美債息上升令美元與其他貨幣息差優勢擴大。縱然美股展開新一輪跌浪（或好聽

啲叫調整浪），屆時難道其他發達經濟體股市會上升？同步下跌時，美元就會發揮避險作用，匯

價自然獲得支持。另外，今年頭三季經濟數據都會因為去年的基數突變效應而波動，今年首兩季

按年表現偏向超好，第三季偏向急轉直下，第四季回穩。如此，炒數據者將經歷如過山車般的市

況。



＊匯率表現個別發展＊



現時對加息時間作預測極之無謂，且聯儲局、澳洲及加拿大央行的加息時間最快均指向

２０２３或２０２４年，歐洲央行、瑞士及日本央行則無時間表，新西蘭大約亦會跟隨聯儲局或

澳洲步伐，英國較獨行，還要看脫歐後的經濟表現。故此，整體匯市表現仍然傾向個別發展，目

前則主要看美國因素 債息及美股表現。未來只有央行宣布縮減量寬措施時，才可視為逐步結束

寬鬆貨幣政策的開始！《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

