《神州縱橫－凌昆》今年中國可望完成疫後復甦

《神州縱橫》中國兩會公布了今年及更長期性的經濟發展規劃，配備了多項政策及具體措施
，乃對中國未來走向的基本指引。對其中要點務必仔細探視，由此可更實在地評估發展前景。
＊宏調擴張須提升效率＊
從今年的情況看，ＧＤＰ增長定於６％以上比較務實及合理，應可達標。如是則可說是完成
了疫後復常，實際結果如何要看兩大因素：宏調策略是否得宜和國際疫情發展趨勢。過去幾年宏
調擴張力度不少，但仍未能扭轉軟著陸態勢，顯見有改變必要。今年財政赤字定為３﹒２％
ＧＤＰ，比去年的３﹒６％稍低，貨幣政策亦有轉向從緊傾向，與西方尤其美國的財赤大升量寬
持續走勢相反。隨疫後復常宏調走向收緊乃負責任的經濟管理取向，與西方放任財赤、債務及量
寬上升高下立見。對中國來說這是個長遠發展優勢，而宏調能放能收也顯露了中國的體制優勢。
恰當的宏調不單可保證財政金融處於較健康狀態，還可助抗禦隨時出現的西方財經金融大震盪：
不少西方評論扭向美國等會發生股債爆煲匯價不穩的危機。另方面在國內外形勢未穩風險仍高之
下，中國轉向收緊亦須小心行事，並要著重提升宏調政策效率。由於中國貨幣總量對ＧＤＰ比例
不斷上升，很有必要持續去槓桿化，財赤也應及早降到ＧＤＰ的３％下。因此宏調擴張不宜加大
力度，而應優化措施以增加效益。去年減免稅費２﹒６萬億元，金融機構讓利１﹒５萬億元，若
能把這巨額資金更直接地投入實體經濟效率將更好。財政支出應漸由減免稅費轉向引領資金投入
經濟及民生建設，貨幣供給則應著重配合有關項目的融資需要。
＊須防海外疫情持續發展＊
疫情乃當前影響全球經濟表現的主要因素，疫情反復經濟復甦自必隨之反復。中國疫情早已
受控且有信心可保持受控，但嚴防措施仍部分保留（如今年提倡就地過春節等），國際人流亦繼
續基本凍結狀況，令中國經濟受到不利影響。無疑中國情況遠勝海外，並可收獲可觀的抗疫紅利
以對沖不利影響，但即使如此中國仍須做好兩點：（一）嚴防死守阻斷疫毒輸入。（二）密切留
意海外疫情發展並及早作出財經應變部署。更必須注意以下事實：一如筆者所料海外疫情持續並
呈波浪型發展形態，疫苗啟用後仍不宜盲目樂觀，正如世衛所說疫情或將延至年底。關鍵因素是
病毒變種；（一）感染人數多有利加快變種，出現傳染性更強且能對抗抗體的新種。（二）海外
的防疫措施在遠未清零的便急於放開，實際上增強了病毒變種的汰弱留強機制，讓更高危的變種
更快傳播。因此不能排除會有新一波傳染爆發，對此中國要有所準備尤須注意會否出現令疫苗失
效的新變種。《資深評論員 凌昆》
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