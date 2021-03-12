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即市新聞

12/03/2021 09:56

《股林淘金－林家亨》換馬小米（０１８１０）值博率更高

　　《股林淘金》相對信義光能（００９６８）而言，小米（０１８１０）現時估值因大幅調整
了（因受美政府行政命令拖累，英國富時羅素指數將於周五（１２日）收市後將小米撇除出交易
股份，故今天周五是英、美資金最後１天沽貨）。回看兩個月前，中移動（００９４１）及中海
外（００６８８）亦受美國總統特朗普之行政指令待遇，撇除出美國投資者可以買賣的股份。
中移動在１月８日最低跌到３９元，中海外跌到１５﹒０８元。但兩個月之後的今日，兩者股份
分別回升了３６％及２９％。
　
　　信義光能未來有兩壞消息纏身，一是中國政府對行業補貼應會縮減，二是行業各公司配股集
資後擴充產能，行業產品價格下半年有降價壓力，兩種因素都不利於信義光能在２０２１年之預
期盈利增長空間。
　
　　但小米現時之業務一直在印度、亞洲、歐洲發展良好，現更涉足於電能汽車業務開發（估計
以自動駕駛為主，因雷軍本身以前曾從事於軟件業務），故股價升幅前景會略好於信義光能。另
外，小米於２０１８年上市之後十天內，曾升到２２元水平，之後調整。後來在今年１月５日曾
最高升至３５﹒９元，現時因美政府行政指令拖累才回落到２１元附近。但期內的盈利已經由每
股７﹒６仙增加到２０２０年第２季的１１﹒４仙，故現階段是有更高的投資值博率！估計在英
美資金沽完之後，只要有少少正常的購買資金追棒，股價便很容易回升了！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　　
＊筆者持有小米股份

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