【人行操作】消息稱人行今進行１００億逆回購，等額對沖到期量

《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元人民幣７天期逆回購

操作，為第７９日開展逆回購。

公開市場今日有１００億元人民幣逆回購到期，即今日零投放零回籠。本周累計逆回購投放

量等額對沖到期量，即全周維持零投放零回籠。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

