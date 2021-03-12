【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，全周零投放零回籠

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１００億元人民幣７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為第７９日開展逆回購。

公開市場今日有１００億元人民幣逆回購到期，今日繼續零投放零回籠。本周累計逆回購投

放量等額對沖到期量，即全周維持零投放零回籠。（ａｃ）

