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12/03/2021 09:23

【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，全周零投放零回籠

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元人民幣７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為第７９日開展逆回購。
　　公開市場今日有１００億元人民幣逆回購到期，今日繼續零投放零回籠。本周累計逆回購投
放量等額對沖到期量，即全周維持零投放零回籠。（ａｃ）

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