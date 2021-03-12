【債務風險】冀中能源再遲還２０億人幣債，到期一日後才完成兌付

《經濟通通訊社１２日專訊》冀中能源此前聲稱因「匯劃系統故障」，兩筆上周到期債券延
至本周一（８日）完成償還，引發流動性疑慮，而就在本周，冀中能源再度發生延期支付問題。
集團一筆規模２０億元人民幣的短融券昨日（１１日）到期，但有債券持有人表示截至昨日下午
５時仍未收到兌付資金，直至今早才收到。冀中能源債券事務負責人最新表示，已經完成該筆債
券的本息兌付。（ｅｙ）
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