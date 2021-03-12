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即市新聞

12/03/2021 15:34

【數據前瞻】機構料首２月工業、投資、消費增速均衝高至雙位數

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局將於下周一（１５日）公布內地１－２月工業增加
值、投資和消費數據。新冠疫情影響，去年１－２月中國工業、投資和消費增速超預期跌至歷史
低點。本次數據對比的前值分別為：投資前值為２０２０年１－１２月數據；工業、社消前值為
２０２０年１２月數據。
　　據《路透》綜合逾２０家機構預測中值結果顯示，前期國內刺激政策的落地顯現令１－２月
投資增至４０％，「就地過年」政策一方面帶來復工復產的提前，一定程度支撐工業增速升至
３０％，但另一方面可能致部分消費後移至二季度，料前兩月增速為３２％。
　　交通銀行金融研究中心報告稱，年初以來高頻數據顯示工業生產環比出現季節性減緩，但整
體增長勢頭不減。前期刺激政策落地見效以及「十四五」開局建設項目落實，將促進基建投資增
速加快，製造業投資將顯著改善，預計今年１－２月份固定資產投資增速顯著走高，隨著春節假
期影響因素的消退，投資增長預期較好。

＊消費拖累下，料首二月生產增速略弱於去年第四季＊

　　華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，事實上，從１－２月的ＰＭＩ生產數據、新出口訂單數
據、粗鋼生產等指標看，就地過年對生產的影響偏中性。該機構更傾向於認為，在消費的拖累下
，１－２月的生產增速會小幅弱於去年四季度。
　　興業證券首席經濟學家王涵分析，春節期間（除夕至初六）消費品零售同比增長
２８﹒７％，考慮到去年同比負３６﹒５％，距離恢復２０１９年水平仍有較大差距。（ｗｌ）

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