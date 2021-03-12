【華為風波】傳華為進一步遭供貨限制，中方：事實證明美國不可靠

《經濟通通訊社１２日專訊》據報美國拜登政府在本周修訂了當地企業向華為供貨的許可證

條款，以進一步限制相關企業向華為供應可用於５Ｇ網絡的產品。在北京，中國外交部發言人趙

立堅今日回應表示，事實一再表明，美國是一個不可靠、沒有可信度的國家，這種做法不僅損害

中國企業的合法權益，也損害美國和其他國家的企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科

技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈造成破壞。美方應立即停止對中國企業的無理打壓，

公平公正、非歧視地對待中國企業，多做有利於中美科技交流和經貿合作的事。

據《路透》引述兩名消息人士指，華府今次修訂可能影響供應商基於之前的許可證，與華為

簽訂的現有合約，供應商可能無法再向華為交貨。

另據《彭博》的消息指，華府已通知一些華為供應商，收緊以前批准的出口許可證條件。報

道指，前總統特朗普在任時將華為列入實體清單，規定美國公司向華為出售技術時，必須獲得政

府許可證，但多家企業都抱怨有關規則混亂。今次修訂將形成更明確禁令，不得向華為出口５Ｇ

設備所用的元件，包括晶片、天線和電池，統一禁令條件。（ｗｌ）

