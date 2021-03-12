【ＦＯＣＵＳ】ＮＦＴ畫天價成交，虛擬資產瘋狂再添油

【ＦＯＣＵＳ】經歷２月末暴跌，「打不死」的比特幣周五（１２日）再上試５８０００美

元，幾乎同時，加密貨幣資產平台初創公司ＢｌｏｃｋＦｉ宣布完成Ｄ輪融資，公司估值高達３

０億美元。更令人眼界大開的是，拍賣行佳士得（Ｃｈｒｉｓｔｉｅｓ）最新首以ＮＦＴ

（Ｎｏｎ－ｆｕｎｇｉｂｌｅ Ｔｏｋｅｎｓ，非同質化代幣）形式拍出一幅純數碼藝術品，成

交價高近６９３５萬美元－－以上種種，皆指向虛擬資產瘋狂再火上添油。



＊數碼畫作逾６９３４萬美元成交＊



花旗國派錢１４００美元刺激風險偏好，２月一度從歷史高位５８３５０美元回吐約

２５％的比特幣，周五（１２日）再上試５８０００美元關，似印證幣圈「ＨＯＤＬ

（ｈｏｌｄ ｏｎ ｆｏｒ ｄｅａｒ ｌｉｆｅ，喻長期持有）」策略冇得輸。

搭乘新一波強勁反彈，ＢｌｏｃｋＦｉ宣布完成３﹒５億美元的Ｄ輪融資，投資方包括貝恩

資本、老虎環球基金、俄羅斯億萬富豪Ｙｕｒｉ Ｍｉｌｎｅｒ旗下ＤＳＴ Ｇｌｏｂａｌ等，

令這間旨在建立加密貨幣與傳統金融及財富管理產品橋樑的初創公司估值高達３０億美元。

更令人眼界大開的是，拍賣行佳士得拍賣的４１歲新興數字藝術家Ｂｅｅｐｌｅ的作品－－

「Ｅｖｅｒｙｄａｙｓ：Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ ５０００ Ｄａｙｓ」今早以

６９３４﹒２５萬美元成交。



＊「非同質化」寓稀缺性獨一無二＊



此幅由作者在過去５０００天（逾１３年）以每日創作及上載一幅數碼作品組合而成的巨型

數碼拼貼畫作，最大「噱頭」當屬首以「ＮＦＴ」形式拍賣。何謂「ＮＦＴ」非同質化代幣？簡

單理解，猶如童話《小王子》中「於我是廣袤宇宙中獨一無二的玫瑰」，「非同質化」即意味獨

一無二的不可替代，稀缺性似乎較「這一枚」跟「那一枚」並無本質區別的比特幣更高一等。

就上述６９３４﹒２５萬美元成交的數碼作品而言，儘管全人類皆可通過互聯網一睹其芳容

，但只有買家一方是獲區塊鏈驗證的此數碼作品的真正所有者。那麼，此跟拍賣競得同樣稀缺的

愛因斯坦便條、瑪麗蓮夢露禮服、限量版球鞋等又有何不同？

ＮＦＴ的支持者解釋，關鍵在於這種「擁有」是借助不可修改的區塊鏈而成，而非收藏家的

鑒定或拍賣行的證書，不但建立了稀缺性，還解決了所有權追蹤、真實性測試等問題。



＊或顛覆藝術、音樂、金融等領域＊



正正是這「獨特稀缺＋可驗證」的特性，令ＮＦＴ谷起愈來愈多以虛擬資產賺取財富、存放

財富的方式，就連推特的聯合創辦人Ｊａｃｋ Ｄｏｒｓｅｙ本月亦宣布將其２００６年發布的

首條推文以ＮＦＴ形式拍賣。坊間就預計，倘若此趨勢持續，或顛覆藝術、音樂、商品、金融等

諸多領域。

當全球ＮＦＴ市場年初至金的交易額已逾４億美元，這種獨一無二的所有權，是如同孩童視

若珍寶、實際價值平平的壓箱底閃卡，還是下一個全球放水下的炒作新對象？虛擬資產瘋狂都勢

再火上添油。

