【譚新強專訪．下】貧富懸殊或有４結局，「革命」動力小皆因……

《經濟通通訊社記者俞瑾１２日報道》全球央行放水大合奏似令錢不值錢，惟「價值儲存」

黃金價格一沉再沉，比特幣卻在大起大落中再直逼上月５８３５０美元紀錄高位，「數碼黃金」

前景若何？美股ＧＭＥ（遊戲驛站）「散戶革命」神話破裂又捲土重來，有人一夜突暴富，有人

存款遭蠶食……對於全球貧富懸殊怪象，中環資產投資行政總裁譚新強對《經濟通通訊社》表示

，未來或有４種不同可能性。



＊可能一：順其自然＊



他指，可能之一是順其自然「由它繼續發展」。儘管全球很多地方包括美國、香港等的堅尼

系數（衡量居民收入差距的常用指標）高企，但政府幾乎「不做事（ｄｏ ｎｏｔｈｉｎｇ

ａｂｏｕｔ ｉｔ）」，令貧富懸殊大概率將繼續發生，而此導致的最壞後果可能就是暴力事件

、甚至革命拉倒政權。

他續稱，過去兩三年於香港乃至全球多國發生的事件，都事關貧富懸殊的社會問題，但類似

事件跟中國辛亥革命、９０年代東歐鐵幕崩潰，乃至九七金融風暴令韓國、印尼改朝換代相比，

都稱不上「成功的革命」。

何解？除了執政者「重兵」在握，一個相當重要的分別就在－－現在的人並非如當年飢寒交

迫，而此正正托賴全球農業生產力發達，如美加澳僅２－３％的人口從事農業，自給自足之餘還

能大量出口，而中國國內農業未來還有很大發展空間。



＊貧窮已非絕對概念＊



譚新強認為，此固然是好處，但從貧富懸殊的角度看，不好處即是令貧窮成為相對概念，而

非絕對概念。「以美國來說，癡肥的人反而是窮人……去取食物救濟的人，好多是開著貨車去，

而非窮到走路去。」基於此「相對」的概念，憤怒、不開心往往源自嫉妒其他人一夜暴富。

當赤貧者也未必食不果腹時，「革命的動力其實小了些」，社會會否因貧富懸殊爆煲，「

Ｍａｙｂｅ，ｍａｙｂｅ ｎｏｔ，視乎是何地方」，如其已經是極度貧富懸殊再突然天災戰爭

，就真的可能出事。



＊可能二：企業覺醒＊



可能之二是企業覺醒。例如代表美國逾百間頂級公司的「商業圓桌會議（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ

Ｒｏｕｎｄｔａｂｌｅ）」組織，早在２０１９年即聯合簽署宣言，稱公司宗旨不再僅僅是促進

股東利益，而將致力為「ａｌｌ ｓｔａｋｅｈｏｌｄｅｒｓ」包括顧客、員工、供應商、社區

等謀福利。雖然此說易行難，但連同西方愈來愈多年輕人贊同社會主義多於資本主義，顯示確是

趨勢。

他續指，當世界的食物、能源、數據等都趨向供過於求的通縮，「如此傾向的社會，純粹的

市場經濟還是否適合？會不會轉向配給？」例如中國國企將部分利潤劃撥社保，若長期如此貧富

懸殊或有所拉近，「有錢人變回中等人，中等人變回窮人」，如此可能大家都開心些。



＊可能三：政府徵稅＊



可能之三是政府徵稅。例如美國民主黨參議員桑德斯、沃倫等近日就提出《超級富豪稅法》

（Ｕｌｔｒａ－ＭｉｌｌｉｏｎａｉｒｅＴａｘ Ａｃｔ）議案，建議對財富１０億美元以上的

家庭每年徵收３％特別稅；５０００萬至１０億美元的家庭則徵收２％，而中國兩會又再有全面

徵收房產稅消息傳出。



＊可能四：行配給制＊



可能之四是行配給制。儘管非完全取代市場，但未來會否出現科幻片場景，人類去到任何地

方，只需按幾個按鈕就有機器人提供食物。「如果松鼠沒見過冬天，可能不會那麼努力去儲堅果

；同理，如果認為地球不缺食物，那又有何必要儲太多食物呢？」

特別是過往無互聯網和超級電腦的年代，依靠人人自己用腦做決定，從而令市場最具效率的

機制；但人類並非完全理性而永遠做出科學決定，例如可能從私心出發而放縱污染令問題更加嚴

重。因此，「現時有互聯網、那麼多超級電腦，或不可以再認為市場經濟永遠好過計劃經濟，可

能有另一種分配資源的方法，是好過純粹的市場。」

他強調，自己或非那麼天真，但央行十多年印鈔無數仍未改很多物品供過於求，已是一個信

號，「如果供過於求，為何需要市場呢？」

