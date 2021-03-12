【譚新強專訪．下】比特幣熱成世代現象，「更得意」加密貨幣或現

《經濟通通訊社記者俞瑾１２日報道》從Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ到Ｍａｒｋ Ｃｕｂａｎ，從

美圖押注到方舟「女股神」豪言「有朝一日將代替債券」－－比特幣神話似愈出神入化。而佳士

得更以非同質化代幣（ＮＦＴ）形式，拍出首件純數碼藝術品《ＥＶＥＲＹＤＡＹＳ：ＴＨＥ

ＦＩＲＳＴ ５０００ ＤＡＹＳ》，成交價高達６９３５萬美元。

對此，中環資產投資行政總裁譚新強對《經濟通通訊社》表示，如同幾千年來有人喜歡黃金

、鑽石，這一代年輕人喜歡比特幣已成「ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ（世代）」現象，加之愈來愈多

ＡＰＰ乃至銀行提供交易服務，推波助瀾比特幣狂熱；惟他亦問，「年輕人有幾多人明白『貨幣

』的標準？」



＊神秘人發明，惟錯估超級通脹＊



他指，比特幣是２００８年、２００９年間由精通電腦的神秘人（坊間流傳最廣說法是中本

聰）推出，背景是次貸盛行或監管不嚴引發金融海嘯，不滿政府祭出ＱＥ出手搭救（ｂａｉｌ

ｏｕｔ）壞帳銀行的不公平現象。但這個神秘人預測世界會出現超級通脹，「完全是錯，不明白

縱使印鈔，但仍有很大的ｄｅｆｌａｔｉｏｎ力量拖住物價。」

結果呢？如果當比特幣是一種貨幣，以其「ｄｅｎｏｍｉｎａｔｅ」咖啡、麵包等全世界其

他資產，可謂「十幾年跌了９９％」。他認為，如同有人喜歡黃金、鑽石，現在的年輕人喜歡抽

象的東西，如「ｄｉｇｉｔａｌ ｇｏｌｄ（數碼黃金）」，炒風愈熾。



＊難掉轉如黃金般成為儲備貨幣＊



不過，譚新強表示，「數碼黃金」歸「數碼黃金」，但比特幣並不能掉轉如黃金般成為儲備

貨幣。他強調，貴金屬有黃金、白銀、鉑金之分，儘管比特幣現在可謂「Ｋｉｎｇ ｏｆ

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ（加密貨幣之王）」，但未來將有愈來愈多加密貨幣湧現，即使

比特幣的原理是挖掘程度愈往後愈難，但其他「更得意」的加密貨幣也不排除各有特色、擁躉

（如馬斯克早前大力推薦Ｄｏｇｅｃｏｉｎ），「這就好像ＩＰＯ一樣，可以是無限上市，怎麼

知道會不會變成幾十隻、幾百隻、甚至幾千隻？」

此外，還存在各國政府干預的可能，美元是現時全球儲備貨幣「本尊」，不論美國有多麼開

放自由，如有朝一日比特幣威脅美元地位，「我敢肯定美國會出手監管打死它，如同堵死海外網

上賭博一樣」，何況現時包括中國、歐盟、美國很多經濟體，都已推出或考慮推出官方數字貨幣

。總而言之，另發明一種如同比特幣這樣加密貨幣的難度，遠小過「點銅成金」。



＊經濟若與比特幣綁定實將必死＊



那麼，如何看坊間有機構如高盛指，比特幣未來價格或達１０萬美元？譚新強指，此是假設

比特幣地位未來跟黃金平起平坐，以黃金總市值除以比特幣數量而得出，認為此想法雖無任何數

學或科學根據，但「聽起來好吸引」，加之年輕人對比特幣趨之若鶩，而各類交易ＡＰＰ提供便

利，是以令價格愈炒愈高。

他並反問，比特幣的挖掘原理決定其供應量更較黃金受限，若將經濟與比特幣綁定，實際將

必死無疑，因通縮某程度而言比通脹更可怕。

