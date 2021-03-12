《華峰論證－張華峰》完善選舉制度乃市民之福

《華峰論證》全國人大會議昨日（１１日）高票通過了《全國人民代表大會關於完善香港特

別行政區選舉制度的決定》，堵塞了目前香港選舉制度的各種漏洞，進一步完善了香港選舉制度

。我認為，這是香港長治久安、保持繁榮穩定的基礎。因此，我歡迎並堅決支持全國人大會議完

善選舉制度。



大家有目共睹，過去幾年，部分攬炒派人士利用選舉制度上的漏洞混入議會後，不但從沒有

為市民做實事、謀福祉，反而不務正業，動輒就「拉布」鬧事，癱瘓議會，阻止政府施政、犧牲

市民福祉。最令香港市民無法接受的是，部分攬炒派政客公然勾結外國反華勢力，借議會作平台

宣揚港獨，企圖顛覆國家政權。



今次全國人大完善香港選舉制度，杜絕「攬炒派」、反中亂港之徒借選舉制度的漏洞混入特

區政府的政權架構興風作浪，這不但具有逼切性和必要性，更是順應了市民希望議會聚焦經濟、

改善民生的主流民意。此外，今次選舉制度的完善，還能確保「愛國者治港」原則在港得到全面

落實，確保進入政權架構中的都是愛國愛港、致力建設香港、用心服務市民的人士，這才市民之

福！



對於有西方敵對勢力和反對派人士肆意渲染，完善香港選舉制度是「民主的倒退」、甚至令

外資卻步，危及香港國際金融中心地位等。作為金融服務業界議員，我認為，這簡直就是一派胡

言！



在我看來，沒有甚麼比黑暴橫行、社會秩序大亂更能嚇走投資者。而完善香港選舉制度，有

助建構一個和平理性的議會，減少不必要的內耗與矛盾，這顯然有利維持良好的社會秩序和營造

良好的營商環境，以吸引更多外來投資者，這才是香港維持繁榮穩定的保障。



最後，我希望香港特區政府造好本地立法工作之餘，亦要造好解說和宣傳工作，讓香港市民

都能知道今次全國人大完善香港選舉制度，不但合憲合法，更是有利民生福祉和香港長治久安、

繁榮穩定！《立法會金融服務界議員 經濟民生聯盟副主席張華峰》

