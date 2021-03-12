【香港政情】譚耀宗：下周或有京官來港收集意見

《經濟通通訊社１２日專訊》人大常委譚耀宗返港，他透露下周或有京官來港解釋人大決定

並收集意見。他又引述港澳辦主任夏寶龍指，完善香港選舉制的決定獲高票通過，現場掌聲雷動

，反映獲廣泛支持。



＊未知常委會何時開會討論細節＊



譚耀宗在電台節目上表示，暫時未知人大常委會何時開會討論細節，但因常委會完成後，要

交由香港展開本地立法工作，時間較急，相信很快通知開會時間，至於資格審查委員會組成及運

作具體細節，仍留待人大常委會開會討論，認為委員會是法定組織，審查候選人的資格時有依據

，並非「鍾意點就點」，亦非一個人決定。

譚耀宗稱，不知人大常委會會否提出資格審查委員會成員要求，但認為應該是熟悉基本法及

香港法律相關決定的人士，當中一定包括法律界人士；人大、政協及基本法委員會委員等亦較為

熟悉。



＊選委會選出立法會議席料較多＊



他又指，目前未知立法會議員由現時７０名增至９０名後，由選委會選舉、功能團體選舉、

分區直接選舉三種方式分別選舉產生議席的比例，預料人大常委會會討論，但他引述人大副委員

長王晨指，選委會選舉產生較大比例立法會議員，認為反映由選委會選出議席會較另外兩個方式

多。他估計，常委會亦會討論地區直選是否繼續單議席單票制等。



＊討論民主前進抑或倒退意思不大＊



對於選委會第三界別加入「基層」，譚耀宗認為，包括服務基層的組織及草根階層的代表等

，並非專業中產及工商界別人士。

他又提到有人認為中央修改民主選舉是民主退步，而中央認為根據香港實際情況，有香港特

色的新民生選舉制度，指繼續討論前進或倒退意思不大。（ｃｌ）

