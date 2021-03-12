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12/03/2021 14:00

【初選案】２１名被告保釋覆核全部被拒或自行撤回，繼續還柙

　　《經濟通通訊社１２日專訊》４７名去年組織或參與初選的民主派人士，被控串謀顛覆國家
政權罪，部分人早前申請保釋被拒，其中２１人選擇行使每８日向裁判官申請覆核的權利，今日
在西九龍裁判法院提訊，當中１０人放棄今次的保釋申請權利，其餘１１人之保釋申請被拒，全
部人需繼續還柙，等待５月３１日再聆訊。

＊梁國雄、岑子杰考慮向高院上訴＊

　　梁國雄太太陳寶瑩表示不滿結果，民陣召集人陳皓桓指，梁國雄和岑子杰均會考慮向高等法
院上訴。職工盟總幹事蒙兆達批評法庭只是公式化處理所有覆核申請，「走過場」後一律否決。
他透露，吳敏兒可能會在８日後再覆核，亦可能尋求向高院上訴。
　　今日首兩批申請中，梁國雄、岑子杰、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、黃子悅和吳敏兒被拒保釋
，而區諾軒、梁達浚、黃之鋒、胡志偉、朱凱廸、尹兆堅、鄒家成則在庭上主動放棄保釋申請，
並放棄每８日一次的覆核權利。

＊岑敖暉、毛孟靜等被拒保釋＊

　　第三節聆訊在中午１２時後開始，岑敖暉、王百羽和余慧明保釋被拒，放棄覆核權利；何桂
藍、楊岳橋及林卓廷就撤回申請，保留覆核權利。因未完成陳詞要押後處理的毛孟靜亦被拒保釋
，並會放棄覆核權。（ｃｌ）（ｚｚ）

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